V soboto, 21. aprila, ne zamudite ...

Telo: TVS 2 ob 23.20 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Body/Cialo. Poljska, 2015. Režija: Malgorzata Szumowska. Igrajo: Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwala. Drama/komedija. 90 minut.

V ospredju so trije liki: oče in hči, ki se vsak po svoje spopadata s smrtjo žene oziroma matere, in družinska terapevtka, ki verjame, da lahko komunicira z mrtvimi. Oče je mrliški oglednik, ki je otopel ob pogledu na nepregledno število trupel, hči pa se doma nažira s hitro hrano, ki jo potem na hitro izbruha, ne da bi se posebej trudila zakriti sledi. A ko jo oče nekega dne najde v nezavesti, meni, da je čas za terapijo. Vstopi Anna, terapevtka, ki »vidi mrtve ljudi« ... Razmišljanje o tem, kaj telo pomeni za človeka in človečnost, je v rokah poljske režiserke postala temačno humorna, skoraj kubistična mešanica drame in komedije, ki gotovo ne bo pritegnila širših množic, bo pa dala misliti tistim, ki jih bo.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Televizijski klub: TVS 2 ob 21.45

Grom. Slovenija, 2018. Vodi: Marjeta Klemenc. Pogovorna oddaja.

Govorili bodo o soočenju s posledicami možganske kapi in okrevanju po njej. O izkušnjah, stiskah in strahu ter pogumnem vračanju v čas pred kapjo – k vračanju pred kamere in na glasbeni oder – bosta spregovorila voditeljica Marjeta Klemenc in pevec New Swing Quarteta Dare Hering. Doktorica Vlasta Zupanc Isoski, logopedinja, in nevrolog doktor Igor Rigler pa bosta dodala pogled stroke.

Pariz lahko počaka: HBO ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★★

Paris Can Wait. ZDA, 2016. Režija: Eleanor Coppola. Igrajo: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard. Komična romantična drama. 92 minut.

Če na TV v nedeljo popoldne ujamete klasično romanco, vas zagotovo prešine misel: »Takšnih filmov pa ne snemajo več«. No, pa jih spet. Pariz lahko počaka je točno takšen film. Romanca z umirjenim humorjem, ki se osredotoča na ljudi, njihova čustva in spoznanja. Anne (Lane) in Michael (Baldwin) sta uspešen par, on je kot filmski producent službeno v Cannesu, ona pa ga spremlja in se dolgočasi. Ko se odloči, da bo šla v Pariz, ji Michaelov francoski sodelavec Jacques (Viard) ponudi prevoz. Že prvi pogled na razmajanega peugeota cabria da vedeti, kako pristno francosko bo to potovanje. Film je igrani prvenec 81-letne Eleanor Coppole, žene oskarjevca Francisa Forda in mati oskarjevke Sofie. Tudi Eleanor je že prejela nagrade za svoj dokumentarec Srca teme o snemanju moževe Apokalipse zdaj!, a pri igranem filmu se veliko bolj zgleduje po največjem uspehu svoje hčerke Izgubljeno s prevodom. Osamljena in prezrta ženska, ki v osrčju tuje kulture najde sorodno dušo, je brezčasna tema, a takšna, ki jo je težko prikazati brez sentimentalnosti. In čeprav Pariz lahko počaka nima surove pristnosti zatirano razganjajoče mladosti, ki preveva filme Sofie Coppole, pa Eleanor uspe vključiti drugačno, bolj umirjeno, prefinjeno, najbrž odraslo pristnost; takšno, ki smo jo v filmu zadnja leta še bolj pogrešali.

Prismojeni profesorji bluesa: Orto bar, Ljubljana

San Di Ego: Sputnik, Ljubljana

Los Ventilos, Fed Horses: Klubar, Kranj

Klemen Klemen, Ajs Nigrutin, Timbe, N'Toko: Rdeča ostriga, Škofja Loka

Jardier: KC Janeza Trdine, Novo mesto

Mi2: Sv. Jurij ob Ščavnici