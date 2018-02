V soboto, 24. februarja, ne zamudite ...

Nocoj se bo v finalu Eme pomerilo osem pevcev in skupin, vodila bosta Raiven in Vid Valič. Na TVS premiera Tanovićeve Smrti v Sarajevu.

Slovenija, 2018. Voditelja: Raiven in Vid Valič. Prenos finala.

Preteklo soboto so gledalci in žirija med 16 izvajalci izbrali osem finalistov, ki se bodo na odru Eme predstavili še enkrat. To so Proper, Lara Kadis, BQL, Lea Sirk, Indigo, Ina Shai, Marina Martensson in Nuška Drašček. Zmagovalec bo maja potoval v Lizbono, kjer bo Slovenijo predstavljal na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije. Vidu Valiču se bo v vlogi sovoditeljice pridružila pevka Raiven.

Poleg osmih finalistov in svežega voditeljskega para finale prinaša še glasbene nastope, zapel bo zmagovalec lanske Eme Omar Naber, Amaya, ki je kot Maja Keuc Slovenijo s skladbo No One predstavljala v Düsseldorfu leta 2011, zapela pa bo tudi Raiven, ki ji oder Eme prav tako ni tuj, tekmovala je namreč leta 2016 in 2017.

Jurski svet: Pop TV ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★

Jurassic World. ZDA, 2015. Režija: Colin Trevorrow. Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irfan Khan. ZF-pustolovski film. 124 min.

Na mestu nekdanjega Jurskega parka zgradijo še večji zabaviščni park, ki postane turistična znamenitost. Vse gre kot po maslu: dokler iz kletke ne uide gensko spremenjeni dinozaver, in krene na morilski pohod. Njegov plen so drugi dinozavri ter obiskovalci parka. Edini, ki lahko prepreči pokol turistov, pa je paznik Owen ...

Jej, moli, ljubi: Kino ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Eat Pray Love. ZDA, 2010. Režija: Ryan Murphy. Igrajo: Julia Roberts, Billy Crudup, Viola Davis, Javier Bardem. Romantična drama. 140 min.

Pisateljica in novinarka Liz je imela vse, kar naj bi imela sodobna ženska: moža, hišo in kariero. Kljub temu se je počutila izgubljeno. Po ločitvi pusti službo in za leto dni odpotuje.

Ledena steza: Planet TV ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Cool Runnings. ZDA, 1993. Režija: Jon Turteltaub. Igrajo: Leon Robinson, John Candy, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis. Komedija. 98 min.

Skupina jamajških atletskih športnikov sanja o udeležbi na zimskih OI v Calgaryju v Kanadi, čeprav še nikoli niso videli snega. Tekmovati nameravajo v bobu, za pomoč pri pripravah pa prosijo nekdanjega ameriškega prvaka Irva. Ta pod okrilje dobi popolnoma neizkušene, a zelo prizadevne fante. Film je posnet po resnični zgodbi.

Smrt v Sarajevu: TVS 2 ob 22.25 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Smrt u Sarajevu. BiH/Fr, 2016. R: Danis Tanović. I: Snežana Vidović, Izudin Bajrović, Vedrana Seksan. Drama. 85 min.

V sarajevskem hotelu prirejajo pomembno slovesno večerjo ob stoletnici sarajevskega atentata. Hotel pa ima še neporavnane dolgove. Pred propadom ga skuša rešiti direktor hotela, tudi s pomočjo mafijca, striptiza in programa v improviziranem TV-studiu ...

Izbor ZOI

Deskanje na snegu - paralelni veleslalom: TVS 2 ob 1.00 in 5.30 (v noči s petka)

Kvalifikacije in izločilni boji. Prenos.

Nastopili bodo Gloria Kotnik, Rok Marguč, Žan Košir in Tim Mastnak.

Kanada : Češka: TVS 2 ob 13.10

Hokej na ledu (M). Tekma za 3. mesto. Prenos.

Po presenetljivi zmagi Nemčije nad Kanado, se bo slednja borila le za bronasto medaljo.