V soboto, 24. marca, ne zamudite ...

Dobrodošli v New Yorku: TVS 1 ob 23.20 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Welcome to New York. ZDA, 2014. Režija: Abel Ferrara. Igrajo: Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset, Maria Di Angelis. Drama. 125 minut.

Pariški bankir Devereaux (Depardieu) vsak dan obrne milijarde dolarjev in v svojih rokah drži finančno usodo številnih držav. Devereaux obožuje moč, bolj od nje ceni le še seks, za kar izkoristi čisto vsako priložnost. A ko se v hotelu v New Yorku vsili sobarici, se njegov svet začne sesedati. Sobarica ga namreč obtoži spolnega napada in Devereaux se znajde v središču škandala.

Film, kitemelji na resničnem škandalu nekdanjega direktorja mednarodnega finančnega sklada Dominiqua Strauss-Kahna iz leta 2011, deluje kot provokacija, začne se sicer kot tabloidna drama, a v resnici je študija narcisoidnosti v okolju kapitalistične privilegiranosti.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

♥ Film vas bo navdušil, če so vam všeč: Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013), Marčeve ide (The Ides of March, 2011), Prave barve (Primary Colors, 1998)

Pobesneli Max 3: Kanal A ob 22.00



Vikendova ocena: ★★★★

Mad Max Beyond Thunderdome. Avstral./ZDA, 1985. R: George Miller, George Ogilvie. I: Mel Gibson, Bruce Spence, Tina Turner. ZF-akc. film. 107 min.

V prihodnosti ljudje v avstralski puščavi ustvarijo nova družbena pravila. Tam se znajde tudi Max in skoraj umre, a se mu nekako uspe prebiti v mestece Bartertown, ki mu poveljuje gospodovalna kraljica Aunty Entity.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Drevo življenja: Planet TV ob 23.50

Vikendova ocena: ★★★★

The Tree of Life. ZDA, 2011. R: Terrence Malick. I: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain. Drama. 138 min.

Jack se v zrelih letih spominja odraščanja v 50. letih v srednjeameriškem Wacku, ki sta ga zaznamovala tako strog in težaven oče kot razumevajoča in ljubeča mama, ki je blažila očetovo strogo vzgojo. Trije sinovi so se očeta bali in ga imeli po svoje tudi zelo radi.

Ljubezen po domače: Pop TV ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodi: Tanja Postružnik Koren. Resničnostni šov.

V cvetočem gaju nov dan prinaša šokantna presenečenja in usodne odločitve. Dekleta in fantje, ki so jih podeželski junaki in junakinja izbrali na hitrih zmenkih, so na težki preizkušnji. Da si pridobijo naklonjenost svojega izbranca oziroma izbranke, morajo dati vse od sebe. Vse, kar se bo dogajalo, bo namreč vplivalo na njihovo odločitev o tem, koga bodo povabili na svoje kmetije. Na koncu druženja jih tako čaka dramatičen razplet.

Nova zvezda Slovenije: Planet TV ob 20.00



Slovenija, 2018. Voditelj: Klemen Bunderla. 2. del. Razvedrilna oddaja.

V drugi oddaji bo Gorana Lisico zamenjal Uroš Smolej in se tako pridružil pevkama Nuški Drašček in Nataliji Verboten v sodniški trojki. Tudi tokrat ne bo manjkalo plusov in minusov, ki jih bodo podeljevali žirantje, veliko bo novih talentov. Nekateri se bodo morali še malo učiti ali dodelati, nekateri pa bodo lahko takoj vstopili med najboljših 24.

Izbor športa:

Smučarski poleti: TVS 2 ob 9.30



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Ekipno. Prenos iz Planice.

Biatlon (M+Ž): TVS 2 ob 12.55 in 14.55



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Zasledovalna tekma. Prenos iz Tjumna.

Smučarski skoki (Ž): TVS 2 ob 15.40



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Vključitev v prenos iz Oberstdorfa.

Prismojeni profesorji bluesa: Cankarjev dom Ljubljana



Ni važn, Rostfrajerji: Festivalna dvorana Ljubljana



Aritmija: Blunout Domžale