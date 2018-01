V soboto, 27. januarja, ne zamudite ...

Filmsko bogat večer s premierama ZF filma Ex machina in evropske črne komedije Amaterji. Prihaja serija o skrivnostni Teslovi smrti.

Ex machina: Kino bo 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Ex Machina. VB, 2014. Režija: Alex Garland. Igrajo: Alicia Vikander, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson. ZF drama/triler. 108 minut.

Režijski prvenec pisca in scenarista Alexa Garlanda, sodelavca Dannyja Boyla, se ukvarja s tem, o čemer je pogosto pisal za Boyla: o moralnih dilemah v sodobnem svetu.

Nadarjenemu programerju Calebu zmaga na računalniškem tekmovanju prinese srečanje z izumiteljem Nathanom v njegovem laboratoriju sredi divjine. Caleb navdušen spozna, da je Nathanu uspelo ustvariti robota z umetno inteligenco - Avo. A Ava je bolj inteligentna in pretkana, kot si mislijo njeni avtorji.

Privlačno posnet film s perspektivno mlado zasedbo, ki pa ima morda nekoliko medel zaključek.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Žarišče: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Focus. ZDA, 2015. Režija: Glenn Ficarra, John Requa. Igrajo: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Romantična komedija/kriminalka. 104 min.

Nicky se skozi življenje smuka s popolnim nasmeškom, ki ga uporablja za poklic prevaranta. Je izvedenec za odkrivanje slabosti drugih, dokler ne naleti na lastno: prelepo Jess. Dovoli ji vstop v svet prevar in v svoje srce, a ker se prestraši, da bi mu čustva pokvarila posel, jo odslovi. Po treh letih pa se znova srečata, a tokrat kot nasprotnika pri prevari.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Ledena doba 2: Planet TV ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Ice Age: The Meltdown. ZDA, 2006. R: Carlos Saldanha. G: Jernej Kuntner, Jonas Žnidaršič. Anim. kom. 91 min.

Mamut Manny, lenivec Sid in sabljasti tiger Diego se znajdejo pred novo pustolovščino. Ker se ledena doba počasi bliža koncu, se led pod nogami in povsod okrog njih nezadržno topi. To med drugim pomeni, da bo velikanski ledeni jez prej ali slej popustil.

Amaterji: TVS 1 ob 23.25 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Kraftidioten. Koprodukcija, 2014. Režija: Hans Petter Moland. Igrajo: Stellan Skarsgård, Tobias Santelmann, Birgitte Hjort Sørensen. Komedija/ kriminalka. 116 min.

Nils pluži sneg po divjih norveških gorah in nedavno so ga razglasili za državljana leta. Ko mafijci umorijo njegovega sina, se sklene maščevati. Njegova dejanja sprožijo vojno med krajevno tolpo in srbsko mafijo. Dobiti krvavo bitko ni lahko, toda Nils ima svoje prednosti ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Skrivnost Teslove smrti: Discovery ob 21.00 (PREMIERA)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified. ZDA. 2017. 1/5. Dokumentarna serija.

Eden najbolj genialnih umov vseh časov je zaslužen za več kot tristo izumov, tudi za rentgenske žarke in laser. A njegove teorije in metode so bile kontroverzne in pridelal si je tudi veliko sovražnikov. Po skrivnostni smrti leta 1943 so njegova dognanja in raziskave zasegli in temeljito preiskali.