V soboto, 28. aprila, ne zamudite ...

(M)učenec: TVS 1 ob 23.15 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

(M)uchenik. Rusija, 2016. Režija: Kiril Serebrenikov. Igrajo: Pjotr Skvorcov, Viktorija Isakova, Julija Aug, Aleksandr Gorčilin. Drama. 118 minut.

Sodobna Rusija. Dijak Venja je prepričan, da so svet okoli njega prevzele zle sile. Vzrok vidi v odmiku sodobne družbe od Kristusovih naukov. Ob vsaki priložnosti začne svoji okolici citirati Biblijo. Spravi se tako na učiteljico biologije, pohabljenega sošolca kot na duhovnika ... Če je bil včasih znak uporniškega najstnika zavračanje religije, je v današnjih agnostičnih časih to, da najstnik vzame v roko Sveto pismo, skoraj enako uporniško. Vizualno osupljiv film, ki vsebinsko išče ravnotežje med trdim realizmom in nadrealistično metaforiko, je kritika sodobne družbe in med vrsticami Putinovega represivnega režima. In če to zveni zapleteno, je to zato, ker takšen film tudi je.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Zlati kompas: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

The Golden Compass. ZDA/VB, 2007. Režija: Chris Weitz. Igrajo: Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards. Fantazijski film. 113 minut.

Osirotela deklica Lyra živi v vzporednem svetu, ki mu vlada zlobni Magisterij. Lyra nekega dne sliši svojega strica in mentorja Asriela govoriti o skrivnostnem prahu, za nameček pa tako imenovani Požeruhi ugrabijo njenega prijatelja Rogerja ...

Televizijski klub: Sproščen: TVS 2 ob 21.45

Slovenija, 2018. Vodi: Branko Maksimovič. Pogovorna oddaja.

V Televizijskem klubu, ki se je porodil ob začetku proslavljanja 50-letnice TV Dnevnika, bodo tokrat prišli do besede nekdanji voditelji in tudi siceršnji soustvarjalci osrednje informativne oddaje nacionalne televizije. Voditelj Branko Maksimovič napoveduje sproščen, nevezan pogovor – kot nasprotje siceršnjim natančnim pripravam, vsebinski usmerjenosti in strogi minutaži. Pri tem se zanaša na sogovornike: Julka Vahen, Tone Hočevar in dr. Ljerka Bizilj so imena, ki nam budijo spomin na nekdanje televizijske čase in ki so še danes, bolj ali manj, prisotna na medijskem prizorišču. V Televizijskem klubu njihove misli ne bodo vezane na kakšna programska izhodišča ali uredniške usmeritve niti jih ne bo omejevalo odštevanje sekund.

Izbor športa:

Formula 1: TV3 ob 14.55

VN Azerbajdžana. Kvalifikacije. Prenos v živo.

Slovenija : Italija: TVS 2 in Šport TV 1 ob 15.50

Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo divizije I. skupine A:. Prenos iz Budimpešte.