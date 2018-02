V soboto, 3. februarja, ne zamudite ...

Osmici: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Osmy. Češka, 2014. Režija: Jiří Strach. Igrajo: Ivan Trojan, Zuzana Stivínová, Gregor Bauer. Komedija. 82 minut.

Gonilo Strachovega filma je šala, in sicer v pomenu, kakršnega je v prvencu opisal Milan Kundera. Tokrat gre za dejstvo, da se je uradnik Rihard v vinjenem stanju za šalo podpisal pod tako imenovano Listino 77, disidentsko izjavo proti komunistični oblasti.Rihard je sicer čisto običajen: je poročen in ima ljubico, včasih malo preveč spije in se na smrt boji zobozdravnika, ki naj bi mu izpulil osmici (od tod naslov filma). A od podpisa dalje se mu življenje spremeni v pekel: žena ga hoče zapustiti, ljubica omožiti, 15-letni sin naredi otroka svoji punci, v stanovanju se zamašijo kanalizacijske cevi ... In potem je tu še tajna policija ...

Komična drama, ki ne pridiga in ne politizira, ampak le prikaže, kako mali človek skuša preživeti v represivnem sistemu.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Kako izuriti svojega zmaja 2: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

How to Train Your Dragon 2. ZDA, 2014. Režija: Dean DeBlois. Glasovi: Primož Forte, Urška Hlebec, Kristijan Ostanek, Aljoša Kovačič, Katja Ajster. Animirani pustolovski film. 102 min.

Pet let je, odkar se je mali neustrašni Viki spoprijateljil z ranjenim zmajem. Medtem ko večina uživa v novem športu, dirkah z zmaji, Viki z Brezzobim plava nad oblaki. Na enem od teh izletov odkrije jamo s stotnijo novih zmajev ...

Vroči Mike XXL: Kino ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Magic Mike XXL. ZDA, 2015. Režija: Gregory Jacobs. Igrajo: Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello. Komična drama. 116 min.

Pred tremi leti se je Mike na vrhuncu kariere odločil, da bo izstopil iz sveta striptiza. Tudi ostali fantje iz skupine Kralji Tampe se pripravljajo, da se odrečejo poklicu slačifantov. To bodo seveda storili po svoje. Uprizorili bodo še zadnjo izjemno predstavo v Myrtle Beachu.

Divje življenje: TVS 1 ob 23.10 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Vie sauvage. belgija/Francija, 2014. Režija: Cédric Kahn. Igrajo: Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, David Gastou, Jules Ritmanic. Drama. 102 min.

Paco in Nora sta se dogovorila, da bosta svoje otroke vzgajala daleč stran od potrošniške družbe. Vendar pa Nora postane kmalu utrujena od nomadskega življena ter Paca zapusti, s seboj pa vzame tudi njuna sinova. Paco sinova pregovori, da z njim pobegneta v gozdove, kjer se 11 let skrivajo pred družbo.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Smuk (Ž): TVS 2 ob 10.25 in 12.25



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. 1. in 2. vožnja. Prenos iz Garmisch-Partenkirchna.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 15.45



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Willingena.