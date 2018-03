V soboto, 3. marca, ne zamudite ...

Planet samskih: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Planeta singli. Poljska, 2016. Režija: Mitja Okorn. Igrajo: Maciej Stuhr, Agnieszka Wiedlocha, Piotr Glowacki. Romantična komedija. 136 minut.

Anja je učiteljica glasbe, ki prek spletnih zmenkov neutrudno išče svojo sorodno dušo. Tomek je voditelj najbolj priljubljene in kontroverzne TV oddaje v državi, ki na vsako situacijo odgovori s ciničnim humorjem. Ravno, ko išče temo svoje naslednje oddajo, po naključju sreča Anjo in najde navdih v njeni nepopravljivi romantični naravi.

Planet samskih je dokaz, da romantična komedija ni pozabljen žanr, le Hollywood je pozabil, kako se ti filmi snemajo. Mitja Okorn pač ne. Uspešno je oživil zimzelene vzorce: sentimentalnost nosi na dlani in junaki morda niso realistični, a so v sklopu zgodbe prepričljivi in se gledalcu hitro priljubijo.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Ostrostrelec: Kino ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

American Sniper. ZDA, 2014. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner. Triler/drama. 134 minut.

Marec, 2003. Majhno iraško mesto. Ostrostrelec Chris Kyle (Bradley Cooper) opazuje opustelo ulico. Z ene strani prihajajo ameriški vojaki, z druge se približujeta ženska in majhen deček. Kyle v njenih rokah prepozna nekaj, kar se zdi kot granata. Ko jo ženska izroči dečku, je Kyle v dilemi, naj strelja in ubije nedolžnega otroka ali naj čaka in tvega smrt kolegov. Tak je vsakdanjik vojaka Kyla, ki v Iraku odsluži štiri vojne roke in pri tem pooseblja duha in načelo Tjulnjev Nikogar ne pusti za seboj. A ko se vrne k ženi Tayi (Sienna Miller) in otrokom, spozna, da je vojna tista, ki je sam ne zmore pustiti za seboj.

Zgodba o najuspešnejšem ameriškem ostrostrelcu, povzeta po njegovi avtobiografiji, je tehnično dovršen in odlično odigran film, ki pa se temi etičnosti vojne izogne v loku.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Macondo: TVS 1 ob 23.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Avstrija, 2014. Režija: Sudabeh Mortezai. Igrajo: Ramasan Minkailov, Aslan Albiev, Kheda Gazieva. Drama. 98 min.

11-letni čečenski begunec Ramasan z mamo in sestrama živi v okolici Dunaja. Ko v njihovo življenje vstopi očetov vojni prijatelj Isa, želi izvedeti resnico o očetovi smrti. Med Iso in Ramasanom se stke vez, a ko se med Ramasanovo osamljeno mamo in Iso začnejo plesti romantična čustva, deček čuti, da mora zavarovati spomin na očeta.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Veleslalom (M): TVS 2 ob 9.10 in 12.10



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Kranjske Gore.

Komaj teden dni po olimpijskih igrah se bodo smučarji pomerili na 57. Pokalu Vitranc. Lani je tekmi motil dež.

Superveleslalom (Ž): TVS 2 ob

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Crans Montane.

Nogomet: Kanal A ob 14.30



Prva liga. Triglav : Maribor. Prenos iz Kranja.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob14.55

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Ekipno. Prenos iz Lahtija.

Atletika: TVS 2 ob19.30

Svetovno dvoransko prvenstvo. Prenos iz Birminghama.

Big band RTVS, Imer Traja Brizani in Amala: Kino Šiška, Ljubljana

Full moon collective: Soho, Ljubljana

Rudi Bučar in Istrabend: Klubar, Kranj

San di Ego: Kult, Bled

Vlado Kreslin: Pri Antonu, Cerkvenjak