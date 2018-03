V soboto, 31. marca, ne zamudite ...

Premiera drame Vrnitev na Itako na TVS in vojna drama Kradljivka knjig na Pop TV. V večnem derbiju se bosta pomerila Olimpija in Maribor.

Vrnitev na Itako: TVS 1 ob 23.15 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Retour à Ithaque. Francija/Belgija, 2014. Režija: Laurent Cantet. Igrajo: Isabel Santos, Jorge Perugorría, Fernando Hechavarria, Néstor Jiménez. Drama. 92 minut.

Vroča poletna noč v Havani. Pet prijateljev se po dolgih šestnajstih letih spet sreča z Amadeom, ki se iz Madrida vrne na rodno Kubo. Skozi pogovore petih prijateljev se razkriva vsa tragika življenja srednje generacije, v bistvu pravih otrok socializma Castrove Kube.Večina filma se odvija na eni sami lokaciji, na strešni terasi, kjer poteka pogovor. Struktura filma je zaprta in sloni na likih in dialogih. Zato film potrebuje potrpežljivega gledalca, a režiser Laurent Cantet vsakič, ko bi lahko začelo dogajanje dolgočasiti, naredi kakšno malenkost, ki vrne ritem.

Nova zvezda Slovenije: Planet TV ob 21.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Klemen Bunderla. 3. del. Razvedrilna oddaja.

V tretji avdicijski oddaji bodo izbrali nove finaliste, ki se bodo pridružili deseterici iz prvih dveh. Tokrat bo v žiriji prvič pevec in modni agent Tomaž Mihelič, ki bo skupaj z Natalijo Verboten in Urošem Smolejem tvoril takšno žirijo, ki ne bo samo kritična, ampak tudi sočno provokativna.

Kradljivka knjig: Pop TV ob 21.10



Vikendova ocena: ★★★★

The Book Thief. ZDA/Nemčija, 2013. Režija: Brian Percival. Igrajo: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson. Vojna drama. 131 minut.

Junakinja iz naslova je Liesel, deklica, ki jo mama odda rejniški družini. In zgodbo o nepismeni deklici, ki, kjer le more, ukrade kako knjigo, pripoveduje Smrt. Slednja ima veliko dela. Najprej vzame Lieselinega bratca, potem pa se njene žrtve kar vrstijo, smo namreč v času 2. svetovne vojne. A Liesel in njene ukradene knjige njenim bližnjim vseeno pričarajo magični svet ...

Film kljub svoji vrhunski igralski zasedbi ne zajame čisto duha knjižne uspešnice Markusa Zusaka, po kateri je posnet. Pretirano varen in na trenutke melodramatičen ne bo navdušil tistih, ki so prebrali knjigo.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Nogomet: Kanal A ob 20.00

Prva liga Telekom. Olimpija : Maribor. Prenos iz Ljubljane.

Po reprezentančnem odmoru je na vrsti prvi večni derbi v novem koledarskem letu, ki ga kluba pričakujeta v povsem različnih razpoloženjih. Ljubljančanom uspeva vse, Mariborčani se soočajo z velikimi težavami.

Metallica: Stadthalle, Dunaj

Jinx: Orto bar, Ljubljana

Zmelkoow: Gustaf, Maribor

Imset: Blunout, Domžale