V soboto, 5. maja, ne zamudite ...

Elizij: Kanal A ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Elysium. ZDA, 2013. Režija: Neill Blomkamp. Igrajo: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, William Fichtner. Akcijski ZF-triler. 109 minut.

Leta 2154 bogataši živijo na vesoljski postaji Elizij, medtem ko vsi drugi životarijo na opustošeni Zemlji. Za to, da se reveži ne bi vtihotapili v Elizij, skrbi posebna služba na čelu z Delacourtovo (Jodie Foster) na čelu. Eden takšnih je Max (Matt Damon), ki mu po nesreči v tovarni ostane le še nekaj dni življenja, zato se odloči, da bo vdrl na Elizij, kjer je mogoče ozdraviti vse bolezni. Po enem najbolj prelomnih ZF-filmov zadnjega desetletja, Okrožje 9, je Blomkap posnel še eno metaforo o nevarnosti razslojevanja družbe, kjer zelo bogati na vse kriplje zapirajo vrata pred revnimi, a je v zgodbi tokrat žal nekoliko manj prepričljiv.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Televizijski klub: TVS 2 ob 22.50



Slovenija praznuje 25 let Evrovizije. Slovenija, 2018. Voditelj: Andrej Hofer. Pogovorna oddaja.

Oddaja bo gostila Denisa Živčeca, Gaborja Radojeviča in Nušo Derendo, ki se bodo z Andrejem Hoferjem, ki Pesem Evrovizije komentira že 11 let, pogovarjali o nastopih, prihodnosti in poskušali odgovoriti na vprašanja, ki se vsako leto znova pojavljajo ob tem dogodku. Slovenija bo letos sodelovala že petindvajsetič in to bo tudi osrednja tema – kje smo, kaj delamo in kako naprej.

Taksi: TVS 1 ob 23.20



Vikendova ocena: ★★★★

Taxi. Iran, 2015. Režija: Jafar Panahi. Igrajo: Jafar Panahi, Hana Saidi, Nasrin Sotoudeh. Komična drama. 82 min.

Za volanom taksija, ki vozi po živahnih teheranskih ulicah, sedi režiser filma osebno, v njegov avto pa vstopa mesto v vsej svoji raznovrstnosti: pričkajoča se moški in ženska, prodajalec piratskih devedejev, poškodovani pešec, nervozni ženički z ribo v skledi in Panahijeva nečakinja ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Rag'n'Bone Man: Hala Tivoli, Ljubljana

Nocoj bo na koncertu zanesljivo zadonela tudi uspešnica Human.

Kidz Battle: Kino Šiška, Ljubljana

6. slovensko urbano tekmovanje v hiphopu in breakdanceu, namenjeno otrokom in mladim.