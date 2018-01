V soboto, 6. januarja, ne zamudite ...

Vojna zvezd: Sila se prebuja: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★★

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens. ZDA, 2015. Režija: J.J. Abrams. Igrajo: Daisy Ridley, Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill. ZF-akcijski film. 136 minut.

Razumljiv je bil strah, da bo sedma epizoda razočarala, saj se je to že zgodilo s prvo epizodo Grozeča prikazen. Tu je bil še strah, kako bo režiser J.J. Abrams prevzel svet in ikonografijo Georgea Lucasa. A strah je bil odveč, saj je film odlično odigran akcijski spektakel z dih jemajočimi posebnimi učinki in zgodbo, ki jo začinijo duhovite reference na prejšnje filme. Tri desetletja po porazu Dartha Vaderja in galaktičnega Imperija se pojavi novo zlo. Militantni Prvi red skuša zavladati vesolju in samo peščica nepričakovanih junakov po sili jim lahko to prepreči.

Brezčasna Adaline: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

The Age of Adaline. ZDA, 2015. Režija: Lee Toland Krieger. Igrajo: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn. Romantična drama. 110 min.

Adaline Bowman se je rodila v začetku 20. stoletja. A ko pri 29 letih doživi prometno nesrečo, se zgodi nekaj čarobnega - Adaline se neha starati. Da bi skrivnost prikrila, se odmakne od vseh.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Socialno omrežje: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

The Social Network. ZDA, 2010. Režija: David Fincher. Igrajo: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Rooney Mara. Drama. 120 min.

Leto 2003. Harvardski študent in računalniški genij Mark Zuckerberg ustvari spletno stran, ki nekaj let pozneje popolnoma spremeni globalno družbo. Skupaj s slavo, ki jo je požel s pomočjo svoje iznajdbe, imenovane Facebook, pa se je Zuckerberg soočil tudi z obtožbami, ki so močno načele njegov ugled.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Dan osvoboditve: TVS 2 ob 20.05 (PREMIERA)

Liberation Day. Norveška/Latvija, 2016. Režija: Ugis Olte, Morten Traavik. Glasbeni dokumentarni film. 100 min.

35 let po nastanku je skupina Laibach še vedno mednarodno najbolj priznana skupina iz ene od nekdanjih komunističnih držav Vzhodne in Srednje Evrope. Je tudi prva tuja rock skupina, ki je kdaj koli nastopila v Severni Koreji. Tam je tako nastopila pred občinstvom, ki se še nikoli ni soočilo z alternativnim rokenrolom.

Šport:

Zlata lisica: TVS 2 ob 9.15 in 12.00



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Veleslalom (Ž). Prenos iz Kranjske Gore.

Uspehi Slovenk v tehničnih disciplinah obetajo napeti tekmi v tem vikendu. V veleslalomski razvrstitvi sta med prvo petnajserico Ana Drev in Tina Robnik, v slalomski pa Ana Bucik.

Veleslalom (M): TVS 2 ob10.25 in 15.40



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Adelbodna.

Smučarski teki (Ž in M): TVS 2 ob14.25 in 15.40



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Novoletna tekaška turneja. Skupinski štart. Prenos iz Val di Fiemmeja.

Biatlon (M in Ž): TVS 2 ob14.55 in 19.10



Svetovni pokal. Zasledovalni tekmi. Prenos in posnetek iz Oberhofa.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob16.45

Svetovni pokal. Novoletna skakalna turneja. Prenos iz Bischofshofna.