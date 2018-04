V soboto, 7. aprila, ne zamudite ...

Na Pop TV začenjajo z oddajo Delovna akcija, na TVS pa s Televizijskim klubom, različico Polnočnega kluba, v Stožicah Lord of the Dance.

Delovna akcija: Pop TV ob 21.10 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Voditeljica: Ana Praznik. Razvedrilna oddaja.

V novi oddaji bodo pri prenovi doma pomagali družinam, ki si same tega ne morejo privoščiti. S pomočjo mojstrov bo njihov dom dobil novo podobo, družine pa bodo predstavile tudi svoje zgodbe, pri čemer jim bo pomagala voditeljica Ana Praznik.V prvi oddaji bo ekipa temeljito prenovila dom mame samohranilke in njene hčerke. Polona in njena devetletna hči Tjaša živita v majhnem stanovanju v precej nenavadni stavbi v centru Slovenske Bistrice. Po najtežjem obdobju v maminem življenju sta končno našli mir, a živita v neprimernih razmerah. Ani in mojstrom pa bo na pomoč priskočil tudi Denis Porčič - Chorchyp, ki se je z veseljem odzval vabilu: sredi največjega zimskega meteža je prišel v Slovensko Bistrico in lastnoročno podiral stene.

Televizijski klub: TVS 2 ob 21.45 (PREMIERA)

Staretov Molk Manice. Slovenija, 2018. Vodi: Rosvita Pesek. Pogovorna oddaja

On je televizijski športni komentator že 39 let. Z dvema stranema oboževalcev na Facebooku. Ona je zvezda. Od nekdaj. Vodila je razvedrilni program, bdela nad stiki z gledalci in poslušalci. Že štiri desetletja nas gleda z malih ekranov. In še ena Ona, ki je pravkar stopila v čevlje odgovorne urednice informativnega programa. Verjetno na tretjo najpomembnejšo funkcijo RTVS.

Urednica Danica Lorenčič o prenovi oddaje:

»Prednost TV kluba v primerjavi s Polnočnim klubom je boljši termin, kar je bila tudi želja gledalcev. Poleg voditelja bodo v studiu trije oziroma največ štirje gostje. Oddaja ne bo imela stalnih voditeljev, kot je bilo doslej v Polnočnem klubu, ampak se bodo gledalci družili vsak teden z drugim prepoznavnim televizijskim obrazom. S tem se pridružuje praznovanju 60 let Televizije Slovenija in 90 let Radia Slovenija. Oddaja pa ima tudi prenovljeno, sodobno podobo.«

Dobrodušni velikan: TVS 1 ob 23.20 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Virgin Mountain. Islandija/Danska, 2015. Režija: Dagur Kari. Igrajo: Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjansdottir, Sigurjon Kjartansson. Drama. 94 minut.

Fúsi je 43-letnik, ki živi v maminem stanovanju, nikoli ni imel punce, zanimajo pa ga le modeli tankov in figurice vojakov. Nekega dne prejme kupon za plesni tečaj, ki se ga udeleži in tam spozna Sjöfn, ravno tako osamljeno in ranjeno dušo ...

Izbor športa:

Nogomet: Kanal A ob 16.00



Prva liga Telekom Slovenije. Maribor : Celje. Prenos.

Formula 1: TV3 ob 17.00



VN Bahraina. Kvalifikacije. Prenos.

MotoGP: Kanal A ob 18.25

VN Argentine. Kvalifikacije. Prenos.

Lord of the Dance: Arena Stožice, Ljubljana

Folklorna skupina Tine Rožanc: Cankarjev dom, Ljubljana

Klemen Klemen: Orto bar, Ljubljana

Vlado Kreslin in Iztok Cergol: Klubar, Kranj

Same babe: Stolp Škrlovec, Kranj