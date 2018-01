V sredo, 10. januarja, ne zamudite ...

Inverzija: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Varoonegi. Iran, 2016. Režija: Behnam Behzadi. Igrajo: Sahar Dolatshahi, Ali Mossafa, Alireza Aghakhani. Drama. 84 minut.

Niloofar je privlačna in samostojna ženska, ki živi v Teheranu s svojo bolno mamo. Niloofar je zadovoljna v šiviljskem poslu in navdušena nad prijetnim moškim, s katerim se je spet začela videvati. Zdi se, da živi v iranski različici feminističnega sna. Potem pa onesnaženje zraka v mestu zaradi inverzije doseže kritično raven in mamin zdravnik vztraja, da mora mama iz mesta na deželo. Ne da bi se posvetoval z Niloofar, njen brat odloči, da se bo pač ona preselila z mamo. Niloofar naenkrat ugotovi, da je bila njena samostojnost le iluzija ... Trpka drama, v kateri je teheranski smog, ki duši svoje meščane, metafora za zatiranje, ki duši iranske ženske.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zvezdne steze: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Star Trek. ZDA, 2009. Režija: J.J. Abrams. Igrajo: Chris Pine, Zachary Quinto, Leonard Nimoy, Eric Bana. Akcijski ZF film. 126 min.

Na dan rojstva bodočega kapitana ladje Enterprise, Jamesa Kirka, njegov oče umre v bitki z neznano vesoljsko ladjo. Dvajset let kasneje Kirk odraste v uporniškega najstnika, ki na akademiji spozna Spocka s planeta Vulkan. Čeprav gredo Kirkovi objestni izpadi vsem na živce, z ukano pristane v posadki ladje Enterprise.

Dogville: Kino bo 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Koprodukcija, 2003. Režija: Lars von Trier. Igrajo: Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Lauren Bacall. Drama. 178 min.

Amerika v tridesetih letih 20. stoletja. Preprosta Grace, ki je na begu pred skupino gangsterjev, se zateče v rudarsko mestece Dogville. Na svoj dom jo sprejme filozof Tom Edison, ki z njo sklene dogovor: v zameno za varno zavetišče bo morala delati za prebivalce. Po dveh tednih bo prebivalstvo na volitvah odločilo, ali bo Grace lahko ostala pri njih ali ne. Grace privoli.

Mamica: TVS 2 ob 22.00

Vikendova ocena: ★★★★

Mommy. Kanada 2014. Režija: Xavier Dolan. Igrajo: Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clément. Drama. 139 min.

Naslovna mamica je nekonvencionalna Die, ki skuša zgraditi odnos z najstniškim sinom Stevom. Ta je nepredvidljiv in brez zavor. Njuno življenje se začne spreminjati, ko se v soseščino priseli učiteljica Kyle.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Šport:

Biatlon (M): TVS 2 ob 14.15



Svetovni pokal. Posamična tekma (M). Prenos iz Ruhpoldinga.

Rokomet (M): TVS 2 ob 14.15

Slovenija : Srbija. Prijateljska tekma. Prenos iz Velenja.

Le dva dni pred začetkom prvenstva bo čas za zadnjo pripravo.