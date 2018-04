V sredo, 11. aprila, ne zamudite ...

Dobrodošli na Norveškem: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Welcome to Norway. Norveška, 2016. Režija: Rune Denstad Langlo. Igrajo: Anders Baasmo Christiansen, Olivier Mukata, Slimane Dazi, Henriette Steenstrup. Črna komedija/drama. 90 minut.

Neuspešen podjetnik Petter Primus se odloči preurediti svoj zanemarjeni gorski hotel v zavetišče za begunce, saj država finančno podpira takšne pobude. Ko pride petdeset premraženih azilantov, se med njimi in Pettrom precej zaplete. A s pomočjo azilanta Abedija, ki govori pet jezikov, gre nekako lažje. Komedija o še vedno pereči evropski temi bi lahko zašla v karikiranje ali moraliziranje, Rune Denstad Langlo pa se temu spretno izogne. V ospredje postavi humanizem skozi odnos med šovinističnim Norvežanom in razgledanim azilantom.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Od blizu: Feri Lainšček

Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Kar koli ustvari, se zdi, da ljudje vzljubijo brezpogojno. Je eden redkih profesionalnih pisateljev pri nas, ki je razširil in zgostil slovenski jezik, je tudi pesnik, čigar poezija se prodaja kot uspešnica, raziskovalec mitologije Prekmurja, najbolj filman slovenski avtor in še bi lahko naštevali. Voditeljica bo poskušala izvleči iz njega čim več stvari, ki jih javnost še ne pozna.

Panoptikum: Film in njegove režiserke: TVS 1 ob 22.55



Slovenija, 2018. Voditelj: Boštjan Narat. Oddaja o filmu.

Dvajsetega marca letos se je v Cankarjevem domu zgodil posvet z naslovom Ženske v filmskem sektorju: vprašanje spola, ki se je v prvi vrsti osredotočal na vprašanje mesta in možnosti režiserk v slovenskem in evropskem filmskem prostoru. Posvet je pospremila študija, ki skozi številke in statistiko zelo jasno riše sliko te do danes mnogokrat spregledane problematike. Da bi ta vprašanja predstavili tudi širši javnosti, jih načenjamo v Panoptikumu. Tokratna zasedba: direktorica Slovenskega filmskega sklada Nataša Bučar, režiserka Maja Weiss, režiser in scenarist Metod Pevec in doc. dr. Polona Petek, predavateljica na Filozofski fakulteti in AGRFT.

Izbor športa:

Real Madrid - Juventus: Kanal A ob 20.30

Nogomet. UEFA Liga prvakov. Četrtfinale. Prenos iz Madrida.

Španci so si v Torinu s 3 : 0 priigrali lepo, morda celo odločilno prednost. Madridčani so povsem nadigrali Juventus, ki še zdaleč ni pokazal vsega, kar zna. Italijanski navijači upajo, da bodo belo-črni na gostovanju na Pirenejskem polotoku popravili vtis in poskrbeli za zanimivo povratno tekmo.

Bayern - Sevilla: Sportklub 1 ob 20.30

Nogomet. UEFA Liga prvakov. Četrtfinale. Prenos iz Munchna.

Bayern se je iz Andaluzije vrnil z minimalno prednostjo 2 : 1, a Sevilla je dokazala, da je ne gre prehitro odpisati, zato se na Allianz Areni obeta zanimivo dogajanje. Lahko Andaluzijci sredi Bavarske šokirajo serijske nemške prvake?

Deez Nuts: Orto bar, Ljubljana

Sounds Of Slovenia: Slamič, Ljubljana

HoGni: Kino Šiška, Ljubljana