V sredo, 14. februarja, ne zamudite ...

Popolni tujci: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Perfetti sconosciuti. Italija, 2016. Režija: Paolo Genovese. Igrajo: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea. Komedija/drama. 97 minut.

Sedem prijateljev sklene med skupno večerjo odigrati nenavadno igro. Vsakdo položi svoj prenosni telefon na mizo in privoli, da bo razkril vse klice in sporočila kot dokaz, da ničesar ne prikriva. Sprva se vse zdi zabavno, a sčasoma se prikradejo klici in sporočila, ki se nikakor ne vklapljajo v običajno sliko, ki jo imajo prijatelji eden o drugem. Še huje pa je, ko se razkrijejo skrivnosti med ljubimcema.Film je bil med kritiki kot tudi gledalci dobro sprejet. Ekipa vrhunskih italijanskih igralcev srednje generacije spretno obvladuje dialoge, polne sarkazma, in prikaže, kako zlahka danes medčloveške odnose narekuje tudi moderna tehnologija.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Od blizu: Miha Šalehar: TVS 2 ob 21.00



Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Bil je član rock skupine Babewatch, nato voditelj Videospotnic, oboževan v očeh ženskega spola, morda celo preveč - in je zato postal upornik proti vsemu, kar diši po estradi. Oborožil se je s kritiko, sarkazmom, cinizmom, slovarjem tujk in začel s sveto misijo razsvetljevanja Slovencev. Glasu Mihija prisluhnejo tudi starejše generacije, čeprav ga včasih ne razumejo, tujke ima pač res rad.

Najini mostovi: Kino ob 21.50



Vikendova ocena: ★★★★★

The Bridges of Madison County. ZDA, 1995. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley. Romantična drama. 135 min.

Ko že odrasla otroka Francesce Johnson brskata po njeni zapuščini, izvesta skrivnostno zgodbo štirih dni, ki se je zgodila, ko sta z očetom odpotovala na sejem. Francesco je sredi samote zmotil fotograf Robert Kincaid ...

Grigris: TVS 2 ob 22.30



Vikendova ocena: ★★★★

Čad/Francija, 2013. Režija: Mahamat-Saleh Haroun. Igrajo: Souleymane Démé, Anaïs Monory, Cyril Gueï, Marius Yelolo. Drama. 101 min.

Grigris je kljub pohabljeni nogi izvrsten plesalec, ki si služi dodaten denar kot plesalec v baru v domači vasi v Čadu. Zaljubljen je v Mimi, lepotico, ki hoče postati model, a se mora preživljati s poniževalnim delom barske hostese za bogate tujce. Grigris nujno potrebuje denar, če hoče tekmovati z njimi ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

ZOI 2018

Slalom (Ž): Prenos: TVS 2 ob 2.00 in 5.35 (v noči s srede). Posnetek: ob 15.35

Alpsko smučanje.

Naša dekleta, Ana Bucik, Maruša Ferk in Meta Hrovat so v zadnjem času dosegala kar dobre rezultate, zato lahko optimistično spremljamo tekmo.

Nordijska kombinacija: TVS 2 ob 7.00 in 9.40

Mala skakalnica in smučarski teki - 10 km. Posamezno. Prenos.

Nastopila bosta Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik.

Biatlon (Ž): TVS 2 ob 11.55

Posamezno. 15 km. Prenos.

Hokej na ledu: TVS 2 ob 13.00

ZDA : Slovenija. Prenos.

Za našo reprezentanco se začenja še drugi zaporedni olimpijski turnir in upajmo, da bodo proti favoriziranim Američanom čim dražje prodali svojo kožo.

Nogomet: Kanal A ob 20.30



UEFA Liga prvakov. Real Madrid : PSG. Prenos.

Parižani so se lani opekli v Kataloniji, pripeljali Neymarja, ki se medtem že ponuja Madridčanom, prav oni pa se bodo zoperstavili vodilni ekipi francoske Ligue 1. Real bo v tej sezoni ostal brez domačih lovorik, zato bo motiv proti Parižanom toliko večji.

Superveleslalom (M): TVS 2 ob 2.50 (v noči na četrtek)



Alpsko smučanje. Prenos.

Na sneg se vračajo naši fantje Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline in Miha Hrobat.