V sredo, 18. aprila, ne zamudite ...

Fortunata: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Italija, 2017. Režija: Sergio Castellitto. Igrajo: Jasmine Trinca, Hanna Schygulla, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Nicole Centanni. Drama. 103 minute.

Fortunata je dokaz, da nomen ni vedno omen, saj ji v življenju ne gre ravno vse kot po maslu. Sanja o tem, da bi odprla svoj frizerski salon, a jo pri tem ovira nekdanji mož, s katerim na sodišču bijeta ostro bitko za skrbništvo nad malo Barbaro. Tudi ta ji povzroča preglavice, saj jo zaradi porednega vedenja iz šole pošljejo k psihologu. In ko se pokaže, da sta si psiholog in Fortunata všeč, to kmalu pripelje do novega zapleta ... Vizualno razkošna melodrama, kjer žarita tako glavna igralka kot mesto Rim, je čisto zabaven prikaz ženske iz delavskega sloja, nima pa ravno velike osebne ali socialne teže.

Od blizu: Jakov Fak: TVS 2 ob 21.00



Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Gost bo hrvaški biatlonec, ki na športnih tekmovanjih zastopa Slovenijo. Reprezentant v biatlonu je navdušil tudi na zadnjih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo. Katere strasti ga poganjajo, kaj ga navdihuje, kakšen je njegov odnos do umetnosti, do duha časa, v katerem živimo?

Vrnitev domov: Fox ob 1.45 (PREMIERA)

One Mississippi. ZDA, 2017. 2. sez. 1/6. I: Tig Notaro, John Rothman, Noah Harpster. TV-serija.

Tig, Bill in Remy spet živijo v Misisipiju. Med njimi se stkejo nove vezi in prav vsaka preizkuša njihovo obstoječe stanje in njihove družinske meje. Tig se je vrnila na radio, a se pokaže, da je njena neposrednost kontroverzna za krajevni trg. Večji oder v New Orleansu prinese večji doseg, a tudi več odgovornosti.

Camille: Cankarjev dom, Ljubljana

San di Ego: Orto bar, Ljubljana