V sredo, 2. maja, ne zamudite ...

Nocoj domači igrani premieri: Slovenija, Avstralija in jutri ves svet in Anina provizija. V ligi prvakov tekma med Romo in Liverpoolom.

Slovenija, Avstralija in jutri ves svet: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Slovenija, 2017. Režija: Marko Naberšnik. Igrajo: Jure Ivanušič, Minca Lorenci, Aljoša Ternovšek. Drama. 120 minut.

Tipični junak slovenskega filma bi izgubil službo v tovarni in se zapil, v tem filmu pa skrene na drugačno pot, saj pade pod vpliv ljudi, ki ga zvabijo v piramidni sistem. Zaradi želje po hitrem zaslužku ter kapitalističnih in neoliberalističnih idej, ki mu jih v glavo vcepi njegov mentor, pa postaja moralno vse bolj oporečen. Glavnega junaka igra Jure Ivanušič, njegovega mentorja Aljoša Ternovšek, film pa se dogaja v Mariboru, ki je redko kulisa domačih filmov. Film izstopa v prikazu junakov in njihove vpetosti v Maribor, zgodba pa žal ni tako prepričljiva.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Od blizu: v spomin Demetru Bitencu: TVS 2 ob



Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Oddajo iz leta 2017 bodo ponovili v spomin na nedavno preminulega legendarnega slovenskega igralca Demetra Bitenca. Igral je nemške oficirje, matadorje, gangsterje, kavboje v špageti vesternih, celo v prvem Winetouju, ob tem srečeval velikane svetovne kinematografije: Yula Brinnerja, Orsona Wellsa, Richarda Burtona in Elizabeth Taylor, Petra Fincha, Klausa Kinskega, Christopherja Plummerja ...

Anina provizija: Pop TV ob 21.50 (PREMIERA)

Slovenija, 2016. Režija: Igor Šmid. Igrajo: Vesna Milek, Lado Bizovičar, Boris Cavazza, Jana Morelj. Kriminalna drama. 101 min.

Fotografinja in oblikovalka Ana Mlejnik in njena hči Lina postaneta zaradi tajkunskega delovanja njunega soproga in očeta Saše Mlejnika žrtvi nevidne kriminalne združbe. Sašev spretno prikrit pohlep, v katerem ne loči več dobrega od zla, ga pripelje v brezizhodno situacijo, zato izgine v neznano. Zgodba pa se tukaj šele začenja zapletati ...

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Roma - Liverpool: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov. Povratna polfinalna tekma. Prenos iz Rima.

Liverpool je na prvi tekmi vodil že s 5:0. Italijani so se vrnili z dvema goloma v zaključku tekme in si priigrali več upanja pred povratnim obračunom v Rimu. V četrtfinalu so nadoknadili tri gole zaostanka proti favorizirani Barceloni, jim bo uspelo tudi proti Liverpoolu?