V sredo, 24. januarja, ne zamudite ...

Jaz, Daniel Blake: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★★

I, Daniel Blake. VB/koprodukcija, 2016. Režija: Ken Loach. Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy. Drama. 100 minut.

Britanski režiser Ken Loach je že pol stoletja kronist obrobja družbe in krivic, ki jih za posameznika gluh in slep sistem povzroča ljudem. Eden teh je tudi Daniel Blake, vdovec, ki zaradi okrevanja po srčnem napadu ne more delati, a zaradi birokratskega zapleta ne dobi invalidnine in mora iskati službo, ki je nato ne bi smel vzeti. Pri tem se Loach odloči za realizem, saj je Danielova spirala sicer polna birokracije, a tudi prijaznih ljudi, ki mu skušajo pomagati. Kakor se tudi sam trudi pomagati bližnjim. To je tudi osrednje sporočilo filma: ljudje z obrobja niso le statistika v tabelah, temveč osebe v težavah, ki jih je z nekaj posluha mogoče rešiti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Terminator 3: Vstaja strojev: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Terminator 3: Rise of the Machines. Koprodukcija, 2003. Režija: Jonathan Mostow. Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes. ZF-triler. 109 min.

Dve misiji Skyneta sta spodleteli in 22-letni John Connor je še vedno živ, zato Skynet iz prihodnosti pošlje ubijalski stroj T-X, še izboljšan model Terminatorja v podobi čedne morilke. Ta mora uničiti vse poznejše Connorjeve poročnike. Edino upanje je replika Terminatorja.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Slovenija : Češška: TVS 2 ob 15.30

Rokomet (M). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Varažždina.

Hrvašška : Francija: TVS 2 ob 20.20

Rokomet (M). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Zagreba.