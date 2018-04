V sredo, 25. aprila, ne zamudite ...

Premiera filma Burka zaradi burke, ki se ponorčuje iz nasprotij med muslimani in drugimi Francozi. V drugem polfinalu lige prvakov igrata Bayern in Real.

Burka zaradi burke: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★

Cherchez la femme. Francija, 2017. Režija: Sou Abadi. Igrajo: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana. Komedija. 88 minut.

Ko se v Franciji ponorčuješ iz napetosti med muslimani in preostalo populacijo, hitro stopiš na tanek led. Če k temu dodaš še preoblačenje moškega v burko, se zdi, da je na pragu katastrofa. A režiserka Sou Abadi, priseljenka iz Irana, se spretno izogne pastem, čeprav izdelek kljub vsemu na koncu ostane na ravni precej tipične francoske farsične komedije. Armand in Leila sta zaljubljena. A njuno zvezo prekine radikaliziran Leilin brat Mahmoud. Armand meni, da je njegova edina možnost, da pride do Leile, da si obleče burko in se pretvarja, da je mlada muslimanka. Pri tem je tako uspešen, da je všeč tudi Mahmudu ...

Bayern : Real Madrid: Kana A ob 20.30

Nogomet. Liga prvakov. Polfinale. Prenos iz Münchna.

Nemci so se prepričljivo uvrstili v polfinale, Real pa je imel veliko preglavic. Na Bavarskem verjamejo, da se bo Bayern tekmecu oddolžil za zadnje poraze, v Madridu pa upajo, da bodo še tretjič zapovrstjo v velikem finalu.

Slovenija : Madžarska: TVS 2 ob 19.20

Hokej na ledu. Svetovno prvenstvo divizije I skupine A. Prenos iz Budimpešte.

Flirrt: Orto bar, Ljubljana

Eargonauts: Soho, Ljubljana