V sredo, 27. decembra, ne zamudite ...

Stekle lisice: TV SLO 1 ob 20.05

Slovenija, 2017. Režija: Boris Jurjaševič. Igrajo: Jure Ivanušič, Iva Krajnc Bagola, Bojan Emeršič, Jurij Drevenšek, Vlado Novak. Vestern. 85 minut.

»Film spremlja boj možakarja s Pohorja, ki je žrtev novodobnih poslovnih malverzacij. Ni namreč vedel za zakon, zaradi katerega bi moral pravočasno urediti dokumentacijo, in tako je zemljišče, ki je bilo že več rodov v lasti njegove družine, prišlo v last pogoltnega župana. Ker živi od gozda, se začne proti temu boriti s puško, s prijatelji in novinarko, ki mu pri tem pomaga,« je film opisal Jure Ivanušič, ki je zanj napisal scenarij in odigral tudi glavno vlogo. Dodal je še, da je to prvi slovenski vestern, natančneje pohorski vestern, v katerem bomo lahko videli vse elemente, ki so značilni za ta žanr.

Od blizu: Ilka Štuhec: TV SLO 2 ob 20.50

Slovenija, 2017. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Drugega decembra lani je na belih strminah zablestela kot komet. Februarja letos je postala svetovna prvakinja v smuku, osvojila dva mala globusa v svetovnem pokalu, v skupni razvrstitvi je s sedmimi zmagami v tem tekmovanju pristala na drugem mestu. Strastno je zaljubljena v sneg, smuči in hitrost. Vesna se bo pogovarjala s športnico leta Ilko Štuhec.

Ljubezen med prazniki: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★

Charming Christmas. ZDA/Kanada, 2015. Režija: Craig Pryce. Igrajo: Julie Benz, David Sutcliffe, Bruce Gray. TV-romantična drama. 85 min.

Poslovna ženska Meredith Rossman, ki si nikoli v življenju ni vzela časa za prijatelje ali ljubezen, niti ne sluti, da bodo tokrat za njo prazniki povsem drugačni. Ko privoli, da bo na božični paradi igrala vlogo gospe Božičkove, med njo in simpatičnim Nickom, ki prav tako sodeluje na paradi, preskočijo iskrice.

En, dva, tri - Na lepi modri Donavi: TV SLO 2 ob 20.00



Eins, zwei, drei! - Die Walzerfabrik Strauss & Söhne. Avstrij., 2017. R: Eric Schulz. Dok. odd. 67 min.

Valček Johanna Straussa Na lepi modri Donavi velja za skrivno avstrijsko himno. Pred 150 leti so ga na Dunaju prvič zaigrali in zelo hitro je postal mednarodna uspešnica.