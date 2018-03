V sredo, 28. marca, ne zamudite ...

Žejna srca: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Parched. Indija, 2015. Režija: Leena Yadav. Igrajo: Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Lehar Khan. Drama. 118 minut.

Film spremlja štiri ženske iz indijske vasice. Rani je vdova, ki ji skrbi povzroča poroka njenega lahkomiselnega sina. Njegova najstniška nevesta Janaki se mora soočiti s sramoto, ko se na poročni dan pojavi z ostriženimi lasmi. Ranijina najboljša prijateljica Lajjo živi z nasilnim možem, njena druga prijateljica Bijili pa je tarča zaničevanja, ker se ukvarja z eksotičnimi plesi. Film, ki razkriva surovo resnico tamkajšnje patriarhalne kulture, je režirala indijska režiserka Leena Yadav, ki je napisala tudi scenarij. V domovini film ni bil posebej uspešen, je pa zbral kar nekaj pohval kritikov.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Magnolija: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

Magnolia. ZDA, 1999. Režija: Paul Thomas Anderson. Igrajo: Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jason Robards. Drama. 188 min.

Med prebivalci doline San Fernando v Kaliforniji spoznamo dvanajst ljudi, katerih zgodbe se prepletajo. V središču dogajanja je umirajoči starec Earl, ki želi pred smrtjo še enkrat videti odtujenega sina. Earlova mlajša žena se medtem sooča z moževo skorajšnjo smrtjo. Z njim se je poročila zaradi denarja, a spozna, da se je zaljubila vanj.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Od blizu: Aljaž Jovanović: TVS 2 ob 21.30



Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Hotel je postati antropolog, raziskovati stare kulture, Inke, Maje. Zdaj raziskuje sebe in skozi dramske like, ki jih oživlja, prisili tudi nas, da se pogledamo v ogledalo, čeprav se včasih raje ne bi. Tudi njegovi soigralci pravijo, da je v vrhunski formi, trenutno ga lahko gledamo v vlogi Polikarpa in njegovega sina Izidorja Kalana v Visoški kroniki.

Prevara: TVS 2 ob 22.55



The Affair. ZDA, 2014. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson. Nadaljevanka. 60 min.

Noah je srečno poročen oče štirih otrok. Izdal je prvo knjigo in zdaj se trudi napisati drugo. Zato se z družino čez poletje odpravi k tastu, ki družini finančno pomaga, a hkrati tudi ves čas kaže svojo superiornost. Noah po naključju spozna natakarico Alison, ki žaluje za svojim otrokom, in kmalu se zapleteta v strastno razmerje.

Opozorilo: TV-serija ni primerna za mlajše od 12 let.

Kinotrip: Kinodvor, Ljubljana

Festival za mlade gledalce bo trajal do 31. marca.