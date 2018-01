V sredo, 31. januarja, ne zamudite ...

Čik: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Tschick. Nemčija, 2016. Režija: Fatih Akin. Igrajo: Anand Batbileg, Tri­stan Göbel, Nicole Mercedes Müller. Komedija/družinska drama. 93 minut.

Trenutno lahko v kinu vidite nov film nemškega režiserja turških korenin, to je film Obupana, v katerem je v ospredju boj matere, ki so ji člani neonacistične skupine ubili moža in otroka. Tudi si­cer ime Fatih Akin povezujemo z dramami o priseljencih, v filmu Zbogom, Berlin!, kot je bil film preveden v kinu, pa se je uspešno preizkusil v žanru mladinske komedije.

Maiku konec šolskega leta ne prinaša nič dobrega, najlepše dekle v razredu praznuje rojstni dan in on je edini od sošolcev, ki ni povabljen. Čakajo ga dol­gočasne počitnice v domači vili, nenadoma pa se pred njegovim pragom pojavi novi sošolec - uporniški najstnik Čik, ruski priseljenec in izobčenec, s kate-rim si deli le to, da se ju vsi izo­gibajo. Čik ga povabi na popoto­vanje iz Berlina v neznano.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Novi svet: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

The New World. ZDA, 2005. Režija: Terence Malick. Igrajo: Colin Farrell, Christian Bale, Q'orianka Kilcher. Zgodovinska biografska drama. 135 min.

V začetku 17. stoletja je John Smi­th del odprave, ki se poda v no-tranjost ameriške celine v iska­nju novih ozemelj. Zajamejo ga Indijanci, pred usmrtitvijo pa ga reši princesa Pocahontas, ki pre­priča očeta, poglavarja plemena, da mu prizanese. Par se zaljubi. Ob vrnitvi v Jamestown Smith ugotovi, da prebivalci stradajo in spet jih reši Indijanka.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Od blizu: Bojan Emeršič: TVS 2 ob 20.55

Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Prvaku ljubljanske Drame je uspelo, da nje­govi televizijski komični liki niso zasenčili njegovih filmskih vlog ali dramskih stvaritev. Kljub temu, da se zdi vseprisoten, ne vemo kaj dosti o tem, kaj v re-snici ljubi, o čem razmišlja, kaj bere in po čem hrepeni.