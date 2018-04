V sredo, 4. aprila, ne zamudite ...

Križišče 48: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Junction 48. Koprodukcija, 2016. Režija: Udi Aloni. Igrajo: Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara, Saeed Dassuki. Biografska glasbena drama. 95 minut.

Kareem živi brezciljno življenjei v arabskem getu rasno mešanega izraelskega mesta Lod. Zaradi družinske tragedije se zbliža s pevko Manar, ki ga navdihne, da bi iz svojega življenja naredil kaj več. Tako Kareem končno dobi priložnost za nastop v nekem hiphop klubu v Tel Avivu in zgodi se, da zvezdniški potencial »prvega arabskega raperja« naleti na veliko pozornost ...Gre za zanimiv pogled na izraelsko-palestinski konflikt in če damo na stran, da so Izraelci večinoma upodobljeni enoplastno, film deluje sveže. Igra je dobra, navduši pa tudi glasba.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Glasba skozi čas: Barok: TVS 2 ob 20.10

Epochen der Musikgeschichte. Nemčija, 2015. 1/8. Dokumentarna serija.

V seriji postane glasba nekaj otipljivega. Animirane zgodbe, zgodovinske scene, improvizacije in komentarji zvezd klasične glasbe, opombe političnih osebnosti, filozofov in kulturnih učenjakov, vse to je prepleteno z vizualnimi in zvočnimi dokumenti zgodovine velikih predstav. Osem oddaj predstavlja štiri obdobja glasbene zgodovine.

Od blizu: Tomi Meglič, Siddharta: TVS 2 ob 21.00

Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Ko rečeš Siddharta, pomisliš na evforijo na prelomu tisočletja, na razprodan bežigrajski stadion in trideset tisoč ljudi, ki prepeva Samo edini, pomisliš na dovršen modni slog, na simbolne poslikave, mračnost, visokoproračunske in estetsko ter produkcijsko dovršene videospote. Vesna Milek se je od blizu pogovarjala s pevcem Siddharte Tomijem Megličem.

Izbor športa:

Olimpija : Celje: TVS 2 ob 17.55

Nogomet. Pokal Slovenije. Polfinale. Prenos iz Ljubljane.

Barcelona : Roma: Kanal A ob 30.30

Nogomet. Liga prvakov. Prenos iz Barcelone.

Katalonski klub je v tem četrtfinalu absolutni favorit, a Roma ni naivna. Povratna tekma bo 10. aprila.

Soy Luna: Arena Stožice, Ljubljana

Soviet Soviet: Kino Šiška, Ljubljana