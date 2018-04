V torek, 1. maja, ne zamudite ...

Nocoj premiera biografije Mladi Karl Marx in dokumentarca o čakalnih vrstah, iz Madrida prenos polfinala med Realom in Bayernom.

Mladi Karl Marx: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Le jeune Karl Marx. Koprodukcija, 2017. Režija: Raoul Peck. Igrajo: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet, Hannah Steele. Zgodovinska biografska drama. 118 minut.

Leto 1844. Karl Marx je star šestindvajset let in z ženo Jenny živi v izgnanstvu v Parizu. Ko prvič sreča Friedricha Engelsa, sina bogatega industrialca, ga odpravi kot gizdalina. A Engels, ki je ravno objavil študijo o težkem položaju angleškega delavskega razreda, se je že zdavnaj distanciral od svojega razreda. Mladeniča postaneta prijatelja.

Film, ki temelji predvsem na modrovanju na ves svet jeznih mladeničev, bi lahko kmalu začel presedati, a lahko tudi pritegne in celo nasmeji, med stranskimi liki pa je nekaj drugih znanih imen tistega časa, kar zgodbo dodatno poživi.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Ko letijo vrane: TVS 2 ob 16.10

Vikendova ocena: ★★★★

Le jour des corneilles. Koprodukcija, 2012. Režija: Jean-Christophe Dessaint. Glasovi: Primož Pirnat, Gašper Jarni, Alojz Svete, Vesna Pernarčič. Animirani film. 96 min.

Divji deček in njegov oče Buča v gozdu živita samotno življenje. Deček odrašča v strahospoštovanju in občudovanju očeta, ki je, razočaran nad svetom, zapustil civilizacijo, vanjo pa ne sme vstopiti niti njegov sin. Nekega dne si oče zlomi nogo in sin ga odpelje v vasico. Tam jima pomaga dobri zdravnik ...

Ukrotitev čakalne vrste: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

The taming of queue. Kanada, 2017. Dokumentarna oddaja.

Iskriva in humorna pripoved o tem, kako ljudje vsak dan stojimo v vrstah in čakamo, medtem pa nam dragoceni čas polzi med prsti. Vrste so, kot odraz enakopravnosti, izumili v času francoske revolucije. Koncept stanja v vrsti pa so najbolj ponotranjili Britanci, kar dokazujejo tudi fotografije tatov med neredi v Londonu leta 2011, ki pred razbito izložbo mirno čakajo, da pridejo na vrsto za krajo ...

Preverjeno: Pop TV ob 22.00

Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Kljub gospodarski rasti in milijonskim dobičkom gre v Sloveniji po izjavah nekaterih zaposlenih veliko tega na račun stiskanja delavcev, garanja, delovnih sobot, neplačanih nadur, dela v zdravju škodljivih razmerah brez pravih zaščitnih sredstev. Še bolj žalostne so zgodbe tistih, ki se selijo od ene do druge slabo plačane zaposlitve na pogodbo ali celo brez ...

Ponos: TVS 2 ob 22.55

Vikendova ocena: ★★★★

Pride. VB/Francija, 2014. Režija: Matthew Warchus. Igrajo: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West. Komedija/zgodovinska drama. 120 min.

Leto 1984. Gejevski aktivist Mark Ashton pred odhodom na londonsko parado ponosa gleda poročila o stavki rudarjev in kljub navideznem prepadu med rudarji in LGBT skupnostjo zasluti, da imajo istega nasprotnika: vlado, policijo in tabloide. Mark med lezbijkami in geji organizira zbiralno akcijo denarja in skupina se s kombijem odpelje v rudarsko vasico v Walesu. Trk dveh kultur je sprva kar radikalen ... Zgodba o resničnem nenavadnem zavezništvu, ki v preteklosti išče navdih za sedanjost, je prikazana z obilico humorja in topline.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Real Madrid - Bayern: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov. Povratna polfinalna tekma. Prenos iz Madrida.

Španci so si na prvi tekmi, podobno kot v četrtfinalu proti Juventusu, priigrali prednost 2 : 1, ki je morda celo odločilna, nikakor pa ne pomeni, da bo povratna tekma zgolj formalnost. Bavarci so doma razočarali, a premorejo dovolj kakovosti, da v Madridu popravijo vtis.