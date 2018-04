V torek, 10. aprila, ne zamudite ...

Razkošje lepega - 100 let Narodne galerije: TVS 1 ob 20.55 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Režija: Aleš Žemlja. Scenarij: Andrej Doblehar. Dokumentarni film. 55 minut.

Narodna galerija, ki je bila ustanovljena leta 1918, hrani največjo zbirko umetnin, ki so nastale na slovenskem ozemlju med srednjim vekom in modernizmom. V filmu poskušajo prikazati zlasti simbolični pomen galerije nekoč in danes. Zgodbo pripovedujejo zaposleni v galeriji, predstavniki sorodnih umetnostnih institucij in zvesti obiskovalci, med njimi zakonca Malešič iz Kamnika, ki kot člana Društva prijateljev Narodne galerije in navdušenca nad lepim, gledalce popeljeta v svet umetnosti prek svoje življenjske zgodbe in spominov.

Mami, strah me je: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA)

Mor, jeg er bange. Danska, 2017. Dokumentarna oddaja.

Spremljamo družini s hčerkama, ki ju trpinči tesnoba. Deklici se s težavo prebijata skozi dan. Signe si ne upa stopiti v dvigalo, nastopiti pred šolskim razredom in se zmotiti. Lauro pa nenehno skrbi za varnost staršev, če jih ni v bližini. Ker strahovi deklic vplivajo na družinsko življenje, so se starši odločili, da nekaj ukrenejo in poiščejo pomoč. Družini se zato udeležita strokovnega terapevtskega programa.

Preverjeno: Pop TV ob 22.00



Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Po 26 letih v Sloveniji še vedno živijo ljudje brez statusa, med njimi so družine z otroki. Nekateri se že leta borijo za odškodnino. Politiki so strašili, da bodo šle odškodnine izbrisanim do milijarde in več, koliko pa so ti ljudje dobili doslej? V oddaji bodo preverili tudi turistične trende. Kako draga potovanja si privoščimo Slovenci? Skoraj vsak dan dobimo novo vest o iskanju pogrešane osebe.

Globoka država: Fox ob 22.00 (PREMIERA)

Deep state. VB, 2018. 1. sezona. 1/8. Igrajo: Mark Strong, Joe Dempsie, Karima Mcadams, Lyne Renée. TV-serija.

Max Easton, nekdanji vohun, se vrne na teren, da bi maščeval smrt svojega sina. Pri tem se znajde sredi obveščevalne vojne in zarote, namenjene bogatenju iz kaosa na Bližnjem vzhodu. Zgodba se dogaja v Veliki Britaniji, ZDA, Iranu, Libanonu in Franciji, odpira pa vprašanja o povezanosti voditeljev in velikih industrij v mednarodnih sporih.

Supersuckers, EightBomb: Kino Šiška, Ljubljana

Sons of Kemet: Cankarjev dom, Ljubljana

Lee Scratch Perry & Mad Professor: Gala hala, Ljubljana

Gašper Šantl in Zala Kralj: Orto bar, Ljubljana