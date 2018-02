V torek, 13. februarja, ne zamudite ...

Dan za trening: Kanal A ob 20.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Klemen Bučan. Razvedrilna oddaja.

V oddaji bo komik in voditelj Klemen Bučan na svoji koži preizkusil, kako je videti življenje profesionalnih športnikov. V prvi oddaji bo gostil deskarja na snegu Roka Marguča. Po tem mu bodo družbo delali še Chorchyp, Miša Marinšek, Andrej Flajs, Vasilij Žbogar, Tina Trstenjak, Peter Kauzer, Filip Flisar in Peter John Stevens, posledice snemanja pa so bile za Klemna modrice, boleče mišice in celo počeno rebro. »Od nekdaj sem velik oboževalec športa in rekreativni športnik. Veliko športov sem tudi preizkusil in večkrat, ko športnike gledam na televiziji, sem si rekel: me zanima, kako bi jaz tole speljal,« pravi Klemen in še pojasni, da bodo gledalci videli, kako je, če se povprečen Slovenec, ki rad komentira s kavča, pomeri z vrhunskim športnikom.

Batman: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

ZDA/VB, 1989. Režija: Tim Burton. Igrajo: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, Robert Wuhl. ZF-akcijski film. 126 min.

Mesto Gotham ustrahuje ponoreli zločinec Joker, vendar ne računa na Batmana. Ko ta s svojimi junaškimi dejanji zbudi pozornost ljudi, se zanj začne zanimati tudi novinarka Vicki Vale. Istočasno se Vicki zaplete z inteligentnim, samotarskim milijonarjem Bruceom Wayneom, ki je kot deček na lastne oči videl umor svojih staršev...

Varuhi civilizacije: TVS 1 ob 21.00

Slovenija, 2017. Režija: Erik Valenčič. Dokumentarni film.

Film je nastajal med letoma 2015 in 2017 v Iraku v času najhujših spopadov med vladno vojsko in Islamsko državo. Film pripoveduje o prizadevanjih asirske, krščanske manjšine, da bi se ohranila na severozahodu države. V ospredju zgodbe je mladi umetnik Ninos. Medtem ko je večina Asircev zapustila Irak, se je odločil, da po osvoboditvi Ninive skupaj z drugimi umetniki obnovi opustošeno asirsko in krščansko dediščino.

Akcènt: Doping: TVS 2 ob 21.35

Slovenija, 2018. Vodi: Zvezdan Martič. Informativna oddaja.

Ljudje nismo zadovoljni s tem, kar nam je dala narava, in za doseganje svojih ciljev, za zmage, biti boljši, predvsem od drugih, smo pripravljeni narediti praktično vse. Prestopiti moralne, etične in zakonske meje. Poslužujemo se dopinga, ki ni problem vrhunskega športa, ampak družbe. Doping uporabljajo glasbeniki, vojaki, direktorji, znanstveniki, igralci, študentje. In Slovenija seveda ni nobena izjema.

ZOI 2018:

Kombinacija (M): TVS 2 ob 3.20 in 6.50



Alpsko smučanje. Smuk in slalom. Prenos.

Za našo reprezentanco bodo nastopili Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Štefan Hadalin.

Deskanje na snegu: TVS 2 ob 5.00 11.00



Snežni žleb (M). Kvalifikacije in finale. Prenos in posnetek.

Za uvrstitev na tekmo se bosta borila Tit Štante in Tim Kevin Ravnjak.

Smučarski teki (M+Ž): TVS 2 ob 9.25 in 11.50



Sprint. Kvalifikacije in tekma. Prenos.

Med dekleti bodo tekle Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič, med fanti pa Miha Šimenc in Janez Lampič.