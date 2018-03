V torek, 13. marca, ne zamudite ...

Ruska opozicija: TVS 1 ob 20.55 (PREMIERA)

The Russian Opposition. Nemčija, 2018. Dokumentarna oddaja.

Letos 18. marca bodo Rusi odšli na volitve, da bi izvolili predsednika in le redko kdo dvomi v to, da bo to vnovič postal Vladimir Putin. Gotovo tudi zato, ker so njegovemu najresnejšemu protikandidatu Alekseju Navalnem prepovedali sodelovanje na volitvah.Film je vpogled v zakulisje ruske politike, saj je filmska ekipa Navalnega spremljala vse leto volilne kampanje. Mož, ki ga je ruska javnost spoznala pred desetletjem, ko je začel s protikorupcijsko kampanjo in ki je vodil protivladne proteste 2011 in 2012, nima podpore uradnih medijev, a je vztrajal in upal, da bo Putina izzval na volišču ...V filmu poleg Navalnega spregovorita tudi izgnani ruski oligarh Mihail Hodorvski in šahovski mojster Gari Kasparov.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.

Tamponi, naši najbližji sovražniki: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Tampon, Our Closest Enemy. Francija, 2017. Dokumentarna oddaja.

Ženska v življenju uporabi okoli 11 tisoč tamponov, v izdelku pa se pogosto skriva kar deset kemikalij, ki jih med zelo strupene prišteva tudi Mednarodna zdravstvena organizacija. Avtorji dokumentarne oddaje obiščejo ZDA, Nizozemsko, Francijo in Belgijo ter se srečajo z znanstveniki, ki raziskujejo nevarnost toksičnega šoka, in ženskami, ki jih je uporaba tamponov skoraj stala življenja.

Preverjeno: Pop TV ob 22.00

Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

V šolah je kar nekaj primerov otrok, ki ustrahujejo sošolce, včasih celo učitelje. Če starši niso pripravljeni sodelovati, lahko pristojni naredijo komaj kaj. Kaj o tem menijo strokovnjaki in tisti, ki so se sami znašli v vrtiljaku nemoči in nasilja? Preverjali so pasti nakupa nepremičnin na dražbah, ki so se tam znašle zaradi izvržb in neplačanih dolgov lastnikov.

Izbor športa:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 16.55

Nordijsko smučanje. Turneja Raw Air. Svetovni pokal. Prenos.