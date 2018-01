V torek, 16. januarja, ne zamudite ...

Sam svoj Jože Babič: TVS 1 ob 21.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. 1/2. Scenarij in režija: Slavko Hren. Dokumentarna serija. 50 minut.

Jože Babič (1917–1996) je bil gledališki, filmski in televizijski režiser, ustanovitelj gledališč in ob koncu življenja tudi filmski pedagog na AGRFT. Avtor Slavko Hren je v letu 2017 ob obeleževanju stoletnice Babičevega rojstva sledil prireditvam in dogodkom posvečenim življenju in delu portretiranca.V portretu je nanizano tudi arhivsko gradivo, ne manjkajo pogovori s portretirancem in njegovimi sodelavci, nekateri posnetki pa bodo prikazani prvič. Serija tako povezuje institucije in sodelavce, Babičevo dediščino, odpira nove poglede na njegovo delo in tudi na nekatera dejstva iz njegovega življenja, ki doslej niso bila znana.

Fargo: Kino ob 21.40

Vikendova ocena: ★★★★★

ZDA, 1996. Režija: Joel Coen. Igrajo: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buschemi, Peter Stormare. Kriminalka/drama. 98 min.

Jerry je prodajalec avtomobilov v mestecu Fargo. Ker ima denarne težave, najame dva možakarja, ki naj bi mu ugrabila ženo in od njenega bogatega očeta zahtevala visoko odkupnino. A načrt se kmalu izjalovi ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Drzna dekleta: Fox life ob 22.00 (PREMIERA)

The Bold Type. ZDA, 2017. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy. Humoristična TV-serija.

Tri sodobne mlade ženske delajo za Scarlet, globalno žensko revijo s sedežem v New Yorku pod vodstvom dinamične glavne urednice Jacqueline. Jane je nedavno napredovala na mesto novinarke, Kat je na novo imenovana direktorica za družabna omrežja, Sutton pa še vedno gara kot pomočnica. Dekleta ena drugi pomagajo premagovati izzive.

Nekaj je v zraku: TVS 2 ob 22.05



Vikendova ocena: ★★★★

Après mai. Francija, 2012. Režija: Olivier Assayas. Igrajo: Clément Métayer, Lola Créton, Félix Armand, Carole Combes. Drama. 122 min.

Leto 1971. Med študenti iz predmestja Pariza je revolucionarni duh maja '68 še kako živ. Gilles je srednješolec, ki se znajde sredi političnega in ustvarjalnega vrenja tega razburkanega obdobja. Tako kot njegovi vrstniki skuša tudi on najti svoj prostor, razdvojen med predanostjo stvari in osebnimi ambicijami.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.