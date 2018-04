V torek, 17. aprila, ne zamudite ...

Premiera domačega dokumentarca o fotografijah izpred več kot sto let, ki so Postojnsko jamo prvič ponesle v svet.

Simfonija globine: TVS 1 ob 20.055 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Režija in scenarij: Igor Vrtačnik. Dokumentarni film. 55 minut.

Leta 1818 je Luka Čeč odkril notranje dele Postojnske jame in kmalu zatem se je v jami začel organiziran turistični razvoj. Sto let kasneje so jo prepredli z elektriko in v njej postavili progo, ki je turistom v majhnih vagonih omogočila celovit ogled.

A za pravo predstavitev jame svetu je zaslužen češki fotograf Rudolf Bruner-Dvořák. Njegovi posnetki iz leta 1909 so prvi fotografski ciklus katerekoli jame na svetu. Gre za nabor 400 fotografij, zbirko negativov na steklenih ploščah pa je leta 2005 odkupil Muzej novejše zgodovine. Fotografije prikazujejo Postojnsko jamo takšno, kot je bila pred opustošenjem med drugo svetovno vojno, prikažejo pa tudi, kako je bila že pred skoraj sto leti opremljena za oglede turistov.

Za nosom - skrivni jezik vonja: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Follow Your Nose: Cracking Smell's Code. Nemčija, 2016. Dokumentarna oddaja.

Oddaja govori o tem, kako ljudje dojemamo vonjave, kaj nam sporočajo in kako vplivajo na naše možgane in vedenje. Biologi so odkrili, da vonjav ne zaznavamo zgolj z nosom, ampak so receptorji za vonj v vseh tkivih telesa. Nekatere vonjave lahko preprečijo razraščanje rakastega tkiva, druge pa bi lahko uporabljali kot kontracepcijo ...

Vikinška smrt: Viasat History ob 20.00 (PREMIERA)

The Viking Dead. VB, 2018. Dok. ser.

Skrivnostne ladje smrti, novoodkrita okostja, pogrešane trdnjave in zdavnaj izgubljene ladje. V seriji arheolog Tim Sutherland potuje po skandinavskih državah, Estoniji, Veliki Britaniji in drugod, da bi preučil svet tistih, ki so jih klicali »možje s severa« in jih bolje poznamo pod imenom Vikingi. Kaj lahko razkrije analiza izkopanih okostij?

Akcènt: Pisava - naš drugi obraz: TVS 2 ob 21.35

Slo., 2018. V: Vida Petrovčič. Inf. odd.

Tokrat bodo govorili o tem, kaj vse je mogoče razbrati iz človekove pisave in kako pomembno je, da tudi danes, v času digitalizacije, še vedno pišemo. Kdaj naj otroci začnejo pisati? Gostje bodo Borut Pogačnik, Melita Kordeš Demšar in dr. Milan Lovenjak.

Preverjeno: Pop TV ob 22.05

Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Ali je stres nova množična epidemija? Katere bolezni in težave povzroča in kako lahko izmerimo, ali je raven stresa pri nas že škodljiva zdravju? Zadnje čase je bilo več primerov množičnih poginov ptic. Ptice v svetu množično izginjajo. Kje so vzroki, da se zastrupljajo na naših poljih in ali ta strup pristane tudi v naši hrani? Na svetu je še vedno na milijone novodobnih sužnjev.