V torek, 2. januarja, ne zamudite ...

Drobižki: TVS 1 ob10.10

Vikendova ocena: ★★★★★

Minuscule - La vallée des fourmis perdues. Francija, 2013. Režija: Hélène Giraud in Thomas Szabo. Animirani film. 89 min.

Na jasi sredi gozda je mlad par ravno končal s piknikom. Za seboj pustita ostanke, med katerimi je tudi posoda s sladkorčki. Komaj rojena, a neustrašna pikapolonica, ki se je izgubila v gozdu, se zateče na varno v posodo s sladkorčki. Naslednji dan pa se znajde ujeta sredi bitke za kocke sladkorja med dvema kolonijama mravelj - črnimi in rdečimi.

Sveta (ne)sveta reka: TVS 1 ob 21.55 (PREMIERA)



Holy (un)Holy River. ZDA, 2016. Režija: Peter McBride, Jake Norton. Dokumentarni film. 60 minut.

Nekoč so jo slavili zaradi njene čistosti, danes pa je reka Ganges tako onesnažena, da ne ogroža le ljudi, ampak tudi celo vrsto živalskih vrst. Ganges je okužen s cinkom iz ledeniških vod, hkrati pa ga onesnažuje še 500 milijonov ljudi, ki vanj zmečejo odpadke gospodinjstev, industrije, kanalizacijo in ostanke svojih pokojnikov. A hkrati je za hindujce Ganges še vedno sveta reka, milijoni se kopajo v njej, da bi jih očistila njihovih grehov. Ta paradoks so v želji po razumevanju te skrivnostne reke pod drobnogled vzeli trije prijatelji, ki so se podali na 2400-kilometrsko pot, na kateri skušajo odgovoriti predvsem na vprašanje: Lahko Ganges preživi?

Zločinski um: Fox Crime ob 22.00 (PREMIERA)

Criminal Minds. ZDA, 2017. 13. sez. 1/15. I: Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, A.J. Cook. Nan.

Policijski triler o enoti FBI za vedenjsko analizo, ki prek osebnostnih profilov zločincev rešuje primere. Po uničujočem napadu BAU začne sodelovati z nekdanjim članom ekipe International Response, Matthewom Simmonsom, da bi rešili enega svojih mož iz rok ubežnega serijskega morilca Petra Lewisa.