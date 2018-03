V torek, 20. marca, ne zamudite ...

Pogovor z opozicijo: TVS ob 21.00.



Voditeljica Vida Petrovčič.

Novodobni iskalec vode: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)



The Wizard of H2O. Francija, 2016. Dokumentarna oddaja. 52 min.

Kar tretjini svetovnega prebivalstva primanjkuje sveže pitne vode. A 3000 metrov globoko pod zemeljskim površjem ždijo izjemne količine do zdaj slabo raziskanih zalog. Rudarski inženir Alain Gachet je razvil tehnologijo odkrivanja teh vodnih zalog, ki omogoča tudi njihovo dolgoročno in vzdržno uporabo. Oddaja spremlja Gacheta v iraškem Kurdistanu in v Keniji.

Preverjeno: Pop TV: ob 22.00



Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Posvetili se bodo fenomenu velike priljubljenosti nadaljevank. Primerjali bodo domačo in turško serijo ter odšli na kraje snemanja nadaljevanke, kjer bodo spregovorili tudi ustvarjalci in igralci. Zakone pišejo lobiji, politiko pa vodijo omrežja v ozadju! Tudi to med drugim trdijo nekoč ključni v slovenski politiki. V zadnjih mesecih so požari uničili kar nekaj hiš in stanovanj.

Maarja Nuut »Une meeles«: Cankarjev dom, Ljubljana

Preplet tradicionalnih plesnih melodij, pesmi in zgodb iz Estonije z živo elektroniko