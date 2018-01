V torek, 23. januarja, ne zamudite ...

Ni prostora za starce: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★★

No Country For Old Men. ZDA, 2007. Režija: Ethan in Joel Coen. Igrajo: Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem. Triler. 122 min.

Llewelyn Moss po naključju najde nekaj, kar mu lahko za vselej spremeni življenje. Potem ko so v strelskem obračunu umrli preprodajalci mamil, Moss najde kovček z dvema milijonoma dolarjev in tovornjak, poln heroina. Toda kmalu mu je za petami psihotični morilec, ki z metanjem kovanca določa usodo svojih žrtev.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Sam svoj Jože Babič: TVS 1 ob 20.55

Slovenija, 2017. 2/2. Scenarij in režija: Slavko Hren. Dokumentarna serija. 50 min.

Avtor Slavko Hren je sledil prireditvam ob obeleževanju rojstva gledališkega, filmskega in televizijskega režiserja Jožeta Babiča. Med njimi so bili potujoča razstava in odkritje spominske plošče.

Medičejci: TVS 2 ob 21.50

Medici, Masters of Florence. Koprodukcija, 2016. 1. sezona. 1/8. Igrajo: Richard Madden, Stuart Martin, Brian Cox, Dustin Hoffman. TV-serija. 60 minut.

Medičejci so znamenita politična in bankirska dinastija, ki je s svojim bogastvom, političnim vplivom in posluhom za umetnost pripomogla k vzponu Firenc in to mestno državico ustoličila za domovino evropske renesanse. A ker gre za oddaljeno 15. stoletje, vse tedanje dogajanje ni natančno znano, tako da se TV-serija bolj vrti v sferi, kaj pa če ...

Medičejcem je vodilni položaj v mestu omogočil bankir Giovanni de Medici (Dustin Hoffman), ki je leta 1429 umrl v sumljivih okoliščinah. Njegova sinova Cosimo (Richard Madden) in Lorenzo (Stuart Martin) skušata ugotoviti, kdo je umoril očeta, hkrati pa sta soočena s številnimi sovražniki, ki skušajo omajati moč in vpliv družine Medici.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si serijo ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa:

Veleslalom (Ž): TVS 2 ob 9.55 in 12.55

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos s Kronplatza.

Slovenija : Španija: TVS 2 ob 17.45

Rokomet. Evropsko prvenstvo. Prenos iz Varaždina.

Slalom (M): TVS 2 ob 20.10 in 20.40

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Posnetek in prenos iz Schladminga.