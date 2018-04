V torek, 24. aprila, ne zamudite ...

Forenziki železne dobe: TVS 1 ob 20.55 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Režija: Maja D. Bahar in Marko Kočevar. Dokumentarni film. 55 minut.

Ekipa strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Anglije, Bosne in Hercegovine ter Italije se je odpravila na forenzično popotovanje. Znanstveniki lahko s pomočjo najnovejših tehnologij in metod ugotovijo, kako so ljudje v starejši železni dobi poseljevali in spreminjali krajino, v kateri so živeli, kaj je bilo na jedilniku železnodobnega človeka in kako so nastajale upodobitve na znameniti situlski umetnosti.Z železovo rudo, eno najpomembnejših strateških surovin prazgodovinskega sveta, so se znali okoristiti tudi železnodobni Dolenjci. O tem, da so bili vešči metalurgi, ni dvoma, saj o tem pričajo metalurški centri, kot so na primer Dolenjske Toplice.

Čarovnija zvoka: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Sonic Magic: The Wonder and Science of Sound. Kanada, 2015. Režija: Jerry Thompson. Dokumentarna oddaja. 42 min.

Kjer koli smo, zvok je povsod okoli nas. Če ga želimo slišati ali ne, kot glasbo v naših slušalkah ali hrup našega mesta, živimo v svetu zvokov. Glasba lahko ozdravi bolnike, z njeno pomočjo lahko slepi spregledajo. Spremeni lahko celo okus hrane. Dokumentarna oddaja razkriva zgodovinsko moč in pomen glasbe v prihodnosti, saj je glasba izoblikovala našo zgodovino.

Zaobljuba ljubezni: Kino ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

The Vow. Koprodukcija, 2012. Režija: Michael Sucsy. Igrajo: Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange. Romantična drama. 104 min.

Leo in Paige sta zakonca, ki doživita prometno nesrečo, zaradi katere Paige izgubi spomine na njune skupne dni. Njen mož postane zanjo tujec, zato se Leo znajde pred težko nalogo, saj si bo znova poskušal pridobiti ženino naklonjenost.

Preverjeno: Pop TV ob 21.55



Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Jernej Pangeršič je v ZDA zavrnil ponudbo za službo s plačo 80.000 evrov na leto in se vrnil v domače Trbovlje, kjer je pri 23 letih direktor zgodbe o uspehu. Gre za zgodbo o podjetju Katapult. Katoliška cerkev je pred dnevi umaknila župnika cerkve v Ljutomeru zaradi suma kaznivega dejanja. Prav ta župnik je že bil obsojen zaradi surovega ravnanja z 12-letnikom.

Izbor športa:

Liverpool : Roma: Kanal A ob 20.30



Nogomet. Liga prvakov. Polfinale. Prenos iz Liverpoola.

Prvi polfinalni obračun bo verjetno nekaj posebnega. Roma je v prejšnjem krogu na povratni tekmi igrala odlično in presenetljivo izločila Barcelono, medtem ko je Liverpool izločil Manchester City, ki vodi v domačem prvenstvu.

Silence: Cankarjev dom, Ljubljana