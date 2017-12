V torek, 26. decembra, ne zamudite ...

Tu je paradiž!: TV SLO 1 ob 21.40

Slovenija, 2017. Avtorica: Rosvita Pesek. Dokumentarni film. 50 minut.

Leta 1818 so bili odkriti najlepši deli Postojnske jame. Ko jih je zagledal, je takrat jamar Luka Čeč navdušeno vkliknil: »Tu je nov svet, tu je paradiž!«V filmu štirje najlepši jamski kapniki Gotski steber, Tržaški svetilnik, Zavesa in Palček simbolično pripovedujejo zgodbe o življenju Slovenk in Slovencev v štirih državah: v Avstroogrski monarhiji, Kraljevini Italiji - Kraljevini SHS, SFR Jugoslaviji in Sloveniji.Kapnikom so glasove za pripoved 200-letne zgodovine posodili Pavle Ravnohrib, Boris Cavazza, Nataša Dolenc inRosvita Pesek, ki je napisala tudi scenarij.

Mladi levi: polnost časa: TV SLO 2 ob 17.30

Slovenija, 2016. Režija: Dejan Batoćanin. Scenarij: Ana Kajzer, Dejan Batoćanin. Dokumentarni film. 81 min.

Mladi levi, ki so med letoma 1966 in 1975 kot ena prvih slovenskih električnih zasedb ob koncih tedna polnili Halo Tivoli ter z beat, r'n'b, rock in jazz glasbo navduševali občinstvo po vsej Jugoslaviji, so se po štirih desetletjih odločili za vrnitev na glasbene odre. V filmu jih spremljamo skozi mesece priprav in številnih vaj.

Vaje v objemu: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Slovenija, 2012. Režija: Metod Pevec. Igrajo: Jana Zupančič, Uroš Fürst, Pia Zemljič, Primož Pirnat, Janja Frank. Drama. 89 min.

Tjaša in Uroš sta že dolgo par. Ona je sodnica, on astrofizik. Tudi Lena in Leon sta že dolgo v zvezi, hkrati sta tudi poslovno povezana. Njihove poti se prepletejo, ko Tjaša in Lena svoja moška praktično prisilita, da gredo na tečaj tanga. Tam se prva zadržana srečanja kmalu spremenijo v nekaj več.

Doktor Živago: TV SLO 1 ob 13.30

Vikendova ocena: ★★★★★

Doctor Zhivago. ZDA, 1965. Režija: David Lean. Igrajo: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Tom Courtenay, Rod Steiger, Alec Guinness. Drama. 185 min.

Film spremlja zgodbo dr. Jurija Živaga v času boljševiške revolucije v Rusiji. Jurij je poročen z mladostno ljubeznijo Tonjo, a se zaljubi na prvi pogled v študentko Laro. Larinega moškega Pašo odplavijo revolucionarni časi in izgubi se v ruskih širjavah. Neuresničljivo hrepenenje Jurija in Lare po vnovični združitvi jima ne dovoli, da bi se pozabila.