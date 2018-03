V torek, 27. marca, ne zamudite ...

Ime mi je Nasilje: TVS 2 ob 23.15

Vikendova ocena: ★★★★

Miss Violence. Grčija, 2013. Režija: Alexandros Avranas. Igrajo: Themis Panou, Reni Pittaki, Christos Loulis, Giota Festa. Drama. 98 minut.

Enajstletna Angeliki na svoj rojstni dan skoči z balkona in umre z nasmeškom na obrazu. Policija in socialna služba skušata odkriti razlog za samomor, medtem ko njena družina ponavlja, da naj bi šlo za nesrečo. Kakšno skrivnost je Angeliki vzela s seboj? To bega socialne delavce, saj med preiskavo ne najdejo nobenih dokazov, ki bi namigovali na zlorabo. Pa vendar ...

Gledalcu se med ogledom porajajo najrazličnejša vprašanja, a vsak odgovor, ki pade na pamet, je preveč strašljiv, da bi si ga želeli kot resničnega. Po začetnem šoku režiser Alexandros Avranas počasi stopnjuje napetost, ki le redko popusti.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Smrtonosna igra: HBO ob 20.00

Heathers. ZDA, 2018. 1/10. Igrajo: Jasmine Mathews, Grace Victoria Cox, Melanie Field. TV-serija. 30 minut.

Serija prinaša sodobno interpretacijo kultnega filma iz osemdesetih. Srednja šola je še bolj mračna, kot se je spominjate. Veronica Sawyer, J. D. in drugi skušajo uveljaviti lastno različico pravice na hodnikih šole Westerburg High, ki ji »vlada« Heather Chandler. Odločijo se namreč, da jo bodo ubili in nato s pomočjo družabnih medijev smrt prikazali kot samomor.

Morja - skrivnost izginule plastike: TVS 1 ob 20.55

Océans, le mystère plastique. Francija, 2016. Dokumentarna oddaja. 52 min.

Le en odstotek plastike, ki konča oceanih, priplava na površje. Kam je šlo ostalih 99 odstotkov? Tudi če upoštevamo plastiko, ki so jo valovi naplavili na obale ali je ujeta v arktični led, so izginili milijoni ton. Avtorji oddaje raziščejo, kaj se dogaja z nevidno plastiko in kakšne so posledice, če pride v prehransko verigo.

Preverjeno: Pop TV ob 22.00

Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Bliža se čas prazničnih pojedin. Kaj se skriva v šunkah in kakšna je razlika v kakovosti? Kako je pri poticah, ko je včasih delež orehov minimalen? Pod drobnogledom so tudi čokoladna jajca, zajčki in barve za pirhe. Koga vse so doslej pomilostili predsedniki republike? Prav vsi prebivalci vasice na zahodu Slovenije so se podpisali pod peticijo, s katero zavračajo po sodobnih merilih varnejšo vodo. Zakaj?

Izbor športa:

Nogomet: TVS 2 ob 19.55

Prijateljska tekma. Slovenija : Belorusija. Prenos iz Ljubljane.

Za novega selektorja Tomaža Kavčiča bo to prva tekma doma in zanimivo bo videti, kakšna bo energija, sploh po tem, ko je Slovenija neslavno izgubila pred dnevi z Avstrijo s 3: 0. Belorusija bo v Slovenijo prišla tretjič, a prvič v Stožice. Pred tem so dvakrat gostovali v Celju. Enkrat so izgubili in enkrat remizirali.