V torek, 3. aprila, ne zamudite ...

Brata Dassler - pionirja in tekmeca: TV SLO 1 ob 20.00

Die Dasslers. Nemčija, 2016. 1/4. Igrajo: Christian Friedel, Hanno Koffler, Hannah Herzsprung, Alina Levshin. Miniserija.

Družinska saga o dveh bratih, ki sta svetu prinesla športni znamki Adidas in Puma, se začne v 20. letih prejšnjega stoletja v bavarskem kraju Herzogenaurach, kjer sta odraščala brata Adi in Rudi Dassler. Fanta sta se v materini pralnici lotila izdelave športnih copat, njuna nenavadna ideja je počasi začenjala roditi sadove in kmalu so v njunih copatih tekli olimpijci. A njuna različna značaja - Adi je miren obrtnik in atlet, Rudi trgovec in ženskar - ju vodita do različne vizije o poslu in med njima se začenjajo pojavljati trenja. Slednja še povečata njuni ženi, poleg tega pa Nemčijo zajame nacizem ...Zanimiva zgodovinska zgodba je dobro odigrana, a čisto vseh odgovorov o bratih, posebej teh o njuni vpletenosti v Hitlerjev sistem, serija vseeno ne da.

Onkraj avtističnega spektra: TV SLO 2 ob 20.05

Beyond the Spectrum: A Family's Year Confronting Autism. Kanada, 2017. Režija: Steven Suderman. Dokumentarni film. 86 min.

Dokumentarni izsek iz enega leta življenja v družini z malčkom, ki ima avtizem, je zgodba o neverjetni moči in odločnosti staršev, da sinu ponudijo največ, kar je mogoče. Film bogatijo pričevanja strokovnjakov in uspešnih odraslih z enako diagnozo. Soočijo se s ključnim vprašanjem: kaj zares pomeni brezpogojna ljubezen?

Dan za trening: Vasilij Žbogar: Kanal A ob 20.00

Slo., 2018. V: Klemen Bučan. Razvedr. odd.

Klemen se odpravlja v tople kraje! Njegov trener bo tokrat eden najboljših slovenskih jadralcev, trikratni dobitnik olimpijske medalje, Vasilij Žbogar. Ali bo Klemen premagal strah pred odprtim morjem ali pa bo njegova jadralska kariera potonila na dno morja?

Nogomet. UEFA Liga prvakov. Juventus : Real Madrid: Kanal A ob 20.30

Enzo Fabiani Quartet, Boris Kovačič Ritual Nova: Cankarjev dom. Ljubljana