V torek, 30. januarja, ne zamudite ...

Dober, boljši, vegan?: TV SLO 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Good, Better, Vegan? Nemčija, 2016. Režija: John A. Kantara. Doku­mentarni film. 52 minut.

Veganstvo je nov življenjski slog. Restavracije ponujajo vegansko hrano, odpirajo se veganske veletrgovine, na spletu je množica receptov za veganske sladice. Veganstvo pa je tudi vir dobička, saj

se veganski izdelki prodajajo po višji ceni. Na trgu je nešteto zamenjav za mleko, sir, jajca, klobase ... Toda ali so laboratorijske reši­tve res dobra izbira? Izdelava vključuje biotehnologijo in adi­tive, kot so ojačevalci okusa. To je dokumentarna oddaja o glo­balnih igralcih, veleprodaji in o zakonodaji na področju gensko spremenjene hrane. Vse to nam daje misliti, ali smo res na pragu revolucionarnih sprememb v prehrani ali pa gre le za obdobje trenutne popularnosti veganstva.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.

Hoja po robu: Kino ob 20.00

Walk the Line. ZDA, 2005. Režija: James Mangold. Igrajo: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick. Biografska drama. 136 min.

Film prikazuje življenjsko zgod­bo legendarnega pevca Johnnyja Casha. Z glasbo je osvajal občinstvo in nagrade ter vtisnil neizbrisen pečat ameriški kul­turi, v zasebnem življenju pa ni mogel uiti zasvojenosti z mamili. Johnny je odraščal v času gospodarske krize in kot vojak služil domovini.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Mozaik: HBO ob 21.50 (PREMIERA)

Mosaic. ZDA, 2018. 1. sezona. 1/6. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges. TV-serija.

Serija spremlja uspešno otroško avtorico in ilustratorko, katere podeželska idila se začne pota­pljati v plaz prevar, laži, korup­cije in celo umora. Pomembna stanovalka slikovitega Summi­ta na podeželju Utaha nekega novega leta izgine. Predstavniki zakona se več let trudijo odkriti, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Za tančico mošej: TV SLO 1 ob 20.50 (PREMIERA)

Moskeerne bag sloret. Danska, 2016. Režija: Martin Kjar Jensen, Irene Thyrri. Dokumentarna oddaja.

Mlada muslimana Fatma in Mohamed sta pod krinko poročenega para vstopila v skupnost muslimanskih priseljencev na Danskem. V treh mesecih sta kot zakonski par obiskala osem največjih mošej v državi. Večina jih velja za zmerne, a skrita kamera je pokazala drugačno resničnost. V koranskih šolah učijo otroke sovraštva do »nevernikov«, v skupnostih pa velja šeriatsko pravo. Če ima zakonski par težave, iščeta nasvet pri imamih in verskih voditeljih. Fatma ne sme prijaviti policiji, da jo mož pretepa, tudi spolnosti mu ne sme odrekati, njen mož pa ima lahko več žena. Njuni spori se rešujejo po šeriatskem pravu, kjer trije imami enkrat za vselej odločijo o njuni prihodnosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor športa

Paralelna tekma (Ž in M): TV SLO 2 ob 17.40

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Stockholma.

Stockholm tretjič gosti mestno tekmo. Lani in predlani je bilo vzdušje tu imenitno, veliko gledalcev in dobra preizkušnja. V tej sezoni so mestno tekmo pripravili na novega leta dan v Oslu. Zmagala sta Mikaela Shiffrin in Andre Myhrer.