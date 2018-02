V torek, 6. februarja, ne zamudite ...

Prihaja nova domača oddaja Akcènt, premierno pa bosta predvajana še dokumentarca o Južni Koreji in pedofiliji v Cerkvi.

Akcènt: Jezikovna forenzika: TVS 2 ob 21.30 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Vodi: Vida Petrovčič. Informativna oddaja.

Nova oddaja TV Slovenija, ki jo bosta izmenično vodila Vida Petrovčič in Zvezdan Martič, bo po napovedih avtorjev ponudila strokovno poglobljene razprave s kredibilnimi gosti, ki posegajo na področje znanstvenih in medicinskih dosežkov, sodobnih tehnologij ter različnih družbenih fenomenov.

V prvi oddaji se bodo posvetili jezikovni forenziki, s katero na primer odkrivajo avtorjeve nezavedne sledi v besedilu. Uporabljajo jo v znanosti, pri policijskem delu, pa tudi korporacije, ko skušajo preučiti lastnosti kandidatov za delovna mesta. V oddaji bodo spregovorili tudi o sovražnem govoru na spletu in o plagiatorstvu. Gostje Vide Petrovčič bodo dr. Ana Zwitter Vitez, Andrej Motl in dr. Milan Ojsteršek.

Južna Koreja - uspeh za vsako ceno: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

South Korea: Success at all Costs. Francija, 2016. Režija: Barbara Necek, Aline Hoorpah. Dokumentarna oddaja. 57 min.

V sodobni Južni Koreji je uspeh zapovedan. Delavci ostajajo v službah po 60 ur na teden in obnemogli zaspijo kar za mizo. V šolskih klopeh pogosto zadremajo izmučeni dijaki, ki po pouku odrinejo k dodatnim zasebnim učnim uram. Zaradi domnevno boljših možnosti zaposlitve se mladi odločajo za lepotne operacije ...

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.

Pedofilija v Cerkvi - cena molka: TVS 1 ob 20.55 (PREMIERA)

Sex Abuse in The Church: Code of Silence. Francija, 2017. Režija: Martin Boudot. Dokumentarna oddaja. 54 min.

Tajni dokumenti razkrivajo, kako so veljaki katoliške cerkve od nekdaj varovali duhovnike, obtožene pedofilije. Prestavljali so jih iz države v državo. Avtorji oddaje beležijo premeščanja pedofilov v vrstah župnikov.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si oddajo ogledajo s starši ali skrbniki.