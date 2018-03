V torek, 6. marca, ne zamudite ...

Dan za dokumentarce in nogomet. O tem, zakaj ženske zaslužijo manj in o služkinjah, sodobnih sužnjah. V ligi prvakov pa PSG proti Realu.

Zakaj ženske zaslužijo manj: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

What Women Want at Work. Slovenija, 2017. Režija: Martin Meissonnier. Dokumentarni film. 52 minut.

V mnogih vidikih ženske še vedno niso enakovredne moškim. Ena žgočih tem so plačne razlike med spoloma. Avtorji filma pravijo, da statistike kažejo, da ženske zaslužijo povprečno 18 odstotkov manj kot moški, zato so hoteli v svojem filmu predstaviti podjetja, ki se dejavno trudijo spremeniti pogoste predsodke. V filmu torej predstavijo posameznike in podjetja, ki aktivno ustvarjajo delovno okolje, v katerem maternica ni minus. Med drugim v filmu predstavijo francosko dirigentko Claire Gibault, ki je razočarana nad mačistično kulturo v domovini postala evropska parlamentarka s ciljem izboljšati položaj žensk v družbi.

Služkinje - zgodba o sodobnem suženjstvu: TVS 1 ob 20.50 (PREMIERA)

Maids: Docile and Invisible, a Story on Domestic Worker. Koprodukcija, 2016. Režija: Alexandra Jousset, Gratiane de Moustier. Dokumentarna oddaja. 52 min.

Filipinske ženske, ki so pogosto tudi matere majhnih otrok, zaradi zaslužka, ki bi njihovim družinam omogočil boljše življenje, za več let odidejo na delo na tuje. Zlorabe, ki jih tam doživljajo, pa so naravnost srhljive.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Akcent: Nova možnost diagnostike in terapije raka: TVS 2 ob 21.30

Slovenija, 2018. Pogovorna oddaja.

V medicini je še veliko bolezni in stanj, kjer bi si želeli, da bi zmogli storiti več. Eno takih so seveda rakasta obolenja. Zato je vsaka iskrica upanja upravičeno deležna pozornosti in pohval. Med najboljšimi projekti Univerze v Ljubljani je zmagal tudi dosežek, ki ga je mogoče uporabiti za diagnostiko in terapijo raka.

Preverjeno: Pop TV ob 22.00



Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Jakov Fak, dobitnik srebrne kolajne na pravkar končanih olimpijskih igrah, pravi, da bi po njegovi zgodbi lahko posneli film. Je športnik velikih vzponov in padcev, med boleznijo je že razmišljal tudi o koncu kariere. Zakaj na sojenjih za hude zločine na sodišču priča tudi do sedem izvedencev? Govorili pa bodo še o polemikah okoli tega, kaj je umetnost.

Izbor športa:

Maribor : Rudar: Kanal A ob 15.50



Nogomet. Prva liga. Prenos iz Maribora.

PSG : Real Madrid: Kanal A ob 20.30



Nogomet. UEFA Liga prvakov. Prenos iz Pariza.

Madridčani so na prvi tekmi zablesteli v zaključnih minutah in zmagali s 3 : 1.