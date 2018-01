V torek, 9. januarja, ne zamudite ...

Dosje: 30 let Utripa: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. Avtorica: Andreja Lesnik. Dokumentarna oddaja.

Devetega januarja bo minilo natanko 30 let, odkar oddaja Utrip nastavlja ogledalo politiki in najpomembnejšim dogodkom minulega tedna v državi, sprva v nekdanji Jugoslaviji, po osamosvojitvi pa v Sloveniji. Utrip je nastal na pobudo nekdanjega odgovornega urednika informativnega programa Darka Marina (na sliki) kot notranjepolitični pregled tedna po zgledu zunanjepolitičnega Zrcala tedna. Pilotno oddajo je novembra 1987 pripravila Ljerka Bizilj, prvi Utrip 9. januarja 1988 pa Lado Ambrožič. Oddajo so sprva pripravljali izbrani in najprodornejši novinarji. Utrip si je izboril status avtorske oddaje s subjektivnim pogledom novinarjev na dogodke in velja za oddajo nacionalne televizije, ki je ohranila žanr novinarskega komentarja.

Kavboji in vesoljci: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Cowboys & Aliens. ZDA, 2011. Režija: Jon Favreau. Igrajo: Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford. ZF vestern. 118 min.

Jake se prebudi sredi puščave z rano na telesu, nenavadno zapestnico in popolno amnezijo. Ko prijaha v mesto, se zaplete v pretep, nato ga aretirajo zaradi ropa in umora. A še preden ga šerif izroči zveznim oblastem, se na nebu pojavijo vesoljske ladje in ugrabijo nekatere prebivalce mesteca, Jakova zapestnica pa zažari in postane nevarno orožje.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zlovešči otok: Kino ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★★

Shutter Island. ZDA, 2010. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer. Triler. 138 min.

Leonardo Di Caprio je Teddy, eden od dveh zveznih šerifov (drug je Mark Ruffalo), ki ju leta 1954 pošljejo na otok Shutter, da bi raziskala skrivnostno izginotje ene od zapornic umobolnice za kaznjence, edine ustanove na otoku. A Teddy kmalu posumi, da zgodba ni tako preprosta, da v ozadju tiči nekaj veliko bolj temačnega. Za ljubitelje sodobnega filma noir.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Šport:

Slalom (Ž): TVS 2 ob 17.50 in 20.40



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Flachaua.

Slalomistke se ne bodo niti oddihnile od tekem za Zlato lisico v Kranjski Gori, ko se bodo že morale pomeriti na nočnem slalomu v 150 kilometrov oddaljenem Flachauu. Lani je flachauski slalom dobila Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, a absolutna favoritinja je Mikaela Shiffrin, ki je letos dobila vse slalome, razen prvega v leviju, ko je bila druga.