V žiriji v Cannesu bodo prevladovale ženske

V žiriji filmskega festivala v Cannesu, ki bo potekal od 8. do 19. maja, bodo letos v večini ženske. V devetčlanski žiriji, ki odloča o dobitniku zlate palme, bodo igralke Cate Blanchett, Kristen Stewart in Léa Seydoux, ameriška scenaristka in režiserka Ava DuVernay ter burundijska pevka in skladateljica Khadja Nin.

Tako bodo v žiriji v manjšini moški člani, in sicer priznani ruski režiser Andrej Zvjagintsev, kitajski igralec Chang Chen, kanadski režiser Denis Villeneuve ter francoski režiser in scenarist Robert Guédiguian.

V tekmovalnem programu le trije filmi ženskih ustvarjalk

V letu, ko je gibanje Jaz tudi polnilo naslovnice vseh medijev, so v glavni tekmovalni program festivala uvrščeni zgolj trije filmi ženskih ustvarjalk. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odločitev organizatorjev za močno zastopanost žensk v veliki festivalski žiriji kaže na to, da so se čutili dolžni ženskam stopiti naproti. Pomenljivo je tudi, da bo žiriji predsedovala priznana avstralska filmska igralka in gledališka režiserka Cate Blanchett.

Kristen Stewart je že nekaj let ljubljenka enega pomembnejših svetovnih filmskih festivalov. V glavnem tekmovalnem programu so prikazali že tri filme, v katerih je nastopila – leta 2012 film Walterja Sallesa Na cesti, leta 2014 pa filma Oblaki nad Sils Mario v režiji Olivierja Assayasa in Cafe Society Woodyja Allena. V Cannesu je lani premierno prikazala svoj kratkometražni režijski prvenec Come Swim.

Njena francoska kolegica Léa Seydoux, ki je nastopila v bondiadi Spectre v režiji Sama Mendesa, pa je nazadnje v Cannesu pred dvema letoma predstavljala film Samo konec sveta v režiji Xavierja Dolana.

Prav v Cannesu naj bi se pripetili najmanj štirje od številnih spolnih deliktov, ki jih je hollywoodski producent Harvey Weinstein zagrešil nad igralkami. Italijanska igralka Asia Argento, hči slovitega filmskega režiserja Daria Argenta, je povedala, da jo je Weinstein v Cannesu posilil, ko je bila stara 21 let.