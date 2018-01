Vojna zvezd: Poslednji jedi - Boj med dobrim in zlom še traja

V slovenskih kinematografih predvajajo film Vojna zvezd: Poslednji jedi. Zgodbo o vesoljskem bojevniku Luku Skywalkerju na strani uporniške republike, ki postane jedi, vesoljski vitez, ki obvlada skrivnosti Sile, je začel filmski fantast in vizio­nar George Lucas, ki je tudi posnel izvirno trilogijo Vojna­ zvezd: Novo upanje (1977), ­Imperij vrača udarec (1980) in Jedijeva vrnitev (1983).

Trilogija je postala popkulturni fenomen in odlično prodajana blagovna znamka, ki je s filma prišla v stripe, risanke, računalniške igre, igrače, obleke, namizne igre in številne druge ­izdelke.

Dogajanje »pred davnimi časi v galaksiji zelo daleč stran« prinaša zgodbo o Luku Skywalkerju (Mark Hamill) in njegovem očetu Anakinu Skywalkerju, ki je kot padli jedi prestopil na temno stran Sile in postal Darth Vader, eden vodilnih v totalitaristično nastrojenem Imperiju. Ta osnovna trilogija je dobila tri dele predzgodbe: Grozeča prikazen (1999), Napad klonov (2002) in Maščevanje Sitha (2005). Ti trije filmi so pri oboževalcih in kritikih vzbudili mešane občutke, ki so se pri nekaterih nadaljevali tudi o filmih, ki so sledili in so nadaljevanje zgodbe prve trilogije.