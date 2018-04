Od pogleda se zvrti

Šestdeset let praznuje Vrtoglavica Alfreda Hitchcocka. Mojstrovina, ki jo je revija Sight and Sound britanskega filmskega inštituta (BFI) razglasila za najboljši film vseh časov, je ob vzniku leta 1958 pogorela tako med gledalci kot med kritiki. To je eden tistih filmov, ki so kultni status dobili s časom.



Razlogov, da je film, posnet po romanu D'entre les morts (Med mrtvimi) pisateljskega tandema Boileau-Narcejac, sprožal dvoumne učinke ob nastanku, je več. Že njegova struktura je neobičajna; razdeljen je na dva relativno avtonomna dela, ki pa odzvanjata drug v drugem. Glavni junak John Scottie Ferguson (James Stewart) trpi za akrofobijo, vse odkar je na lovu za zločinci s strehe omahnil njegov policijski kolega.



Njegov znanec iz študijskih časov Gavin Elster ga poskuša najeti kot zasebnega detektiva, ki bi zasledoval njegovo ženo Madeleine (Kim Novak). Obsedel jo je namreč duh mrtve daljne sorodnice Carlotte, zaradi česar je vse bolj melanholična in večkrat nevede kam odtava. Scottie nalogo sprejme in se, od trenutka, ko Madeleine prvič zagleda v restavraciji Ernie's, zaljubi vanjo.