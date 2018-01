Zagovarjanje moških sprožilo lov na čarovnice

Gibanji MeToo (Tudi jaz) in Time's Up (Čas je potekel), ki sta krojili zlate globuse, sta dobili protiutež. »Posilstvo je zločin, toda poskus zapeljevanja, čeprav vztrajen ali neroden, je nekaj drugega. Prav tako kot gentlemansko obnašanje moških ni šovinistični napad,« je zapisala skupina stotih Francozinj z igralko Catherine Deneuve na čelu. Njihovo odprto pismo je nemudoma sprožilo val odzivov.



Stotnija bolj ali manj znanih Francozinj je s podpisom odprtega pisma, ki je bilo objavljeno v torkovi izdaji francoskega časnika Le Monde, vzela v bran pravico moških do zapeljevanja žensk ter zavrnila gonjo proti moškim in pretirano puritanstvo, ki so ga sprožili škandali zaradi spolnega nadlegovanja, začenši s primerom hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina.



»Moške množično kaznujejo, mečejo iz službe, čeprav so se le dotaknili kakega kolena ali hoteli kateri ukrasti poljub,« piše v odprtem pismu. Legitimno in nujno je spregovoriti o zlorabi moči nekaterih moških, še piše, toda nenehno javno obtoževanje je preseglo vse meje in ustvarja javno podobo, da so ženske brez moči in večne žrtve. »Kot ženske se ne prepoznavamo v takem feminizmu,« so poudarile podpisnice. Med njimi so poleg 74-letne Catherine Deneuve igralka Christine Boisson, konservativna novinarka Elisabeth Lévy, nekdanja porno igralka in sedanja televizijska voditeljica Brigitte Lahaie ter pisateljica in urednica Catherine Millet, je naštel britanski BBC.



Znova zid tišine?



Pismu je sledila množica ogorčenih odzivov. »Podpisnice pisma poskušajo znova zgraditi zid tišine, ki se je končno začel rušiti,« je opozorila feministična aktivistka Caroline De Haas. Razkritje Weinsteinovih spolnih napadov v Hollywoodu je namreč tudi v Franciji opogumilo številne ženske, da so delile zgodbe o spolnem nadlegovanju, ki so ga doživele. Catherine Deneuve in druge podpisnice odprtega pisma se ne zavedajo, da se svet spreminja, je poudarila Caroline De Haas. Toda takoj ko se pri zagotavljanju enakosti med spoloma zgodi premik na bolje, je dodala, se v hipu najde skupina, ki je prepričana, da je šlo predaleč.



Zagovarjanje »pravice moških do zapeljevanja žensk« je nevarno tudi po besedah francoske ministrice za enakost med spoloma Marlène Schiappa. Vlada ima že zdaj, je pojasnila, težave s prepričevanjem mladih žensk, da niso same krive, če jih na podzemni železnici nadlegujejo neznani moški, in da morajo takšne napade prijaviti policiji. Dodala je, da je upala, da bo afera Weinstein pripomogla k spremembi odnosa francoske družbe do spolnega nadlegovanja.



»Opravičevanje posilstva«



Prav tako ogorčena je bila italijanska igralka Asia Argento, ena izmed prvih žensk, ki so obtožile Weinsteina spolnega nadlegovanja. Tvitnila je: »Catherine Deneuve in druge Francozinje kažejo svetu, kako so jim ponotranjeni predsodki oprali možgane do točke, od koder ni vrnitve.« Še huje in s prav nič izbranim besediščem jih je obsodila skupina feministk, ki je poslala odgovor enemu izmed francoskih radiev. Zapisale so, da s pismom opravičujejo posilstvo in zmanjšujejo težo obtožb proti ­Weinsteinu.



Večina žensk, ki so podpisale odprto pismo, objavljeno v Le Mondu, je po njihovem prepričanju »povratnic pri zagovarjanju oseb, ki zlorabljajo otroke«. S tem so ciljale na režiserja Romana Polanskega, ki ga je Catherine Deneuve podpirala med njegovim dolgim sodnim pregonom v ZDA zaradi domnevne spolne zlorabe 13-letnega dekleta. Francoska igralka, ki je zlasti v mlajših letih občasno delala kot model, je v dolgi in bogati karieri poleg z Romanom Polanskim sodelovala z režiserji, kot sta ­François Truffaut in Luis Buñuel.