Žiriji v Cannesu bo predsedovala Cate Blanchett

Z dvema oskarjema nagrajena avstralska igralka Cate Blanchett (48) bo predsednica žirije letošnjega filmskega festivala v Cannesu. Igralka, ki je ta teden sodelovala pri zagonu gibanja Time's Up (Zdaj je čas) za boj proti spolnemu nadlegovanju na delu, bo 12. ženska na čelu žirije prestižnega festivala, ki se bo začel 8. maja.

Direktor festivala Thierry Fremaux in predsednik prireditve Pierre Lescure sta v skupni izjavi zapisala, da v svoje vrste z veseljem sprejemata edinstveno in nadarjeno umetnico.

Strastna in velikodušna gledalka



Po pogovoru z njo jeseni sta prepričana, da bo Cate Blanchett predana predsednica žirije, hkrati pa strastna in velikodušna gledalka. Na čelu žirije bo nasledila španskega režiserja Pedra Almodovarja, ki je lani prestižno zlato palmo izročil švedskemu režiserju Rubenu Oestlundu za film Kvadrat.

Cate Blanchett je ena prvih igralk, ki je spregovorila proti hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki se spopada z več kot stotimi obtožbami spolno nasilnega vedenja in posilstev. Je tudi ena od 300 priznanih hollywoodskih igralk, med katerimi sta tudi Meryl Streep in Jennifer Lawrence, ki je podprla gibanje Time's Up, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Igralka je oskarja leta 2014 prejela za glavno vlogo v filmu Otožna Jasmine v režiji Woodyja Allena, prav tako je nagrado Ameriške filmske akademije prejela leta 2005 za stransko vlogo v filmu Letalec v režiji Martina Scorseseja. Prav tako je za androgino upodobitev Boba Dylana v filmu Bob Dylan: 7 obrazov v režiji Todda Haynesa kot najboljša igralka slavila leta 2007 v Benetkah.