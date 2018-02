Žirijo 75. Beneškega filmskega festivala bo vodil Guillermo del Toro

Znano je, kdo bo na 75. izdaji Beneškega filmskega festivala, ki bo letos potekal med 29. avgustom in 8. septembrom, vodil nagradno žirijo. To bo mehiški režiser Guillermo del Toro.

Pred kratkim je prejel zlati globus za najboljšo režijo, in sicer za film Oblika vode (The Shape of Water). Z njim je v Benetkah že lani osvojil zlatega leva za najboljši film, v ZDA mu je prinesel še nagradi za najboljši film ceha producentov in za najboljšega režiserja ceha režiserjev, zdaj pa je Oblika vode v kar 13 kategorijah nominirana še za oskarje. Največ med vsemi.

Beneško okno v svetovno kinematografijo

Na spletnem portalu krovnega Beneškega bienala, v okvir katerega spada tudi vsakoletni filmski festival, so že objavili njegov prvi odziv: »Predsedovati v Benetkah je neskončna čast, je odgovornost, ki jo sprejemam s spoštovanjem in hvaležnostjo. Benetke predstavljajo okno v svetovno kinematografijo in priložnost za slavljenje njene moči ter kulturne relevantnosti.«

V mednarodni žiriji bo sicer sodelovalo devet članov s področja filma in širše kulture, ob osrednjem zlatem levu za najprepričljivejši film pa bo podelila še sedem nagrad. Srebrna leva za najboljšega režiserja in kot veliko nagrado žirije, pokal volpi za najprepričljivejšega igralca in igralko, nagrado Marcella Mastroiannija za mladega igralca oziroma igralko, nagrado za najboljši scenarij in posebno nagrado žirije. Prejemniki bodo znani ob zaključku festivala 8. septembra.