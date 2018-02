Anika Nilles, srečna za bobni

Ženske za tolkali zdaj verjetno niso več tabu. Pa vendar jih je malo. Med tistimi, ki bodo zagotovo med tolkalne vrste pritegnile še kakšno predstavnico nežnejšega spola, je nemška tolkalka Anika Nilles. Dvakrat je na noge spravila spet povsem razprodani BUMfest in se z delavnico, te so na festivalu vedno brezplačne, še dodatno zapisala v srce več kot stotniji.



Umetniškemu direktorju še vedno edinega mednarodnega festivala tolkalnih skupin v državi, Dejanu Tamšetu je v Žalec tokrat uspelo privabiti trenutno eno največjih zvezd tolkalne scene, 34-letno Aniko Nilles. Njen slog igranja je nekakšen progresivni pop, rock, z značilnim »groove« občutkom. Njeno večkrat nagrajeno igranje je lahkotno, a vsak udarec je premišljen. Nillesova vse skladbe, pri katerih so v ospredju bobni, spiše sama, na koncertih jo velikokrat spremlja njena skupina Nevell.