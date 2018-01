Anže Rozman - Ko te povabi v službo Hans Zimmer

Za mnoge v filmskem in glasbenem poslu je poseben izziv­ delati v Los Angelesu za visokoproducijske hollywoodske filme. Takšno priložnost je dobil mlad in uveljavljen slovenski skladatelj Anže Rozman. Že pakira kovčke. K sodelovanju ga je povabil trenutno najbolj cenjen skladatelj filmske glasbe Hans Zimmer, avtor glasbe za številne izjemne filme, kot so Levji kralj, Bolje ne bo nikoli, Tanka rdeča črta, Gladiator, Izvor, Da Vincijeva šifra, Vitez teme in drugi.

Ko sva se spoznala pred več kot desetimi leti, ste bili najstniški navdušenec, ki je na domačem računalniku sestavljal elektronsko glasbo. Kako zdaj gledate na glasbo, ko jo poslušate?

Ko poslušam svoje stare skladbe, me ponavadi prevzameta nostalgija in najstniška nedolžnost, ki je seveda zdaj več ne čutim. Z vsakim minulim letom sem pridobil nova znanja. In več ko imaš znanja, bolj se ti zaprejo neke sinapse v možganih. Z znanjem se postavi bariera med zavestjo in podzavestjo. Znanje je pripomoček, ki tudi postavlja svoje okvire. Vedno težje pridem v to podzavestno sfero, kjer obstaja najboljša glasba.

Ko poslušam svoje prve skladbe, ko nisem še nič vedel ne poznal in jih pisal neposredno iz sebe, čeprav ni vse tako, kot bi moralo biti, mi je prijetno, rad poslušam to skladateljsko nedolžnost in iskrenost. Prav tako lahko skoraj za vsako od teh skladb povem, kdaj sem jo napisal in kako sem se takrat počutil.

Začeli ste z učnimi urami klavirja. Kdaj je skladanje premagalo željo po zgolj interpretaciji?

V bistvu sem začel pisati svojo glasbo, še preden sem se začel učiti igrati klavir. Tako je iz želje, da bi lahko igral svoje skladbe, prišla želja, da bi se naučil igrati klavir. Dedi in babi sta imela pianino, na katerem sem pogosto improviziral. Igral zvonove na spodnjih tipkah, pa konje na zgornjih in si nekaj izmišljeval.

Zelo pogosto vprašam, predvsem klasično izobražene inštrumentaliste, zakaj le redke med njimi prime, da bi napisali svojo skladbo. Kakšne zadržke in omejitve imajo v sebi?

Zanimivo se mi zdi, da se ljudem zdi skladanje nekaj metafizičnega, nekaj, česar ne zmore vsak. V vrtcu recimo vsi otroci rišejo. Če bi vse spodbujali k pisanju glasbe, ker je to nekaj tako preprostega kot risanje, bi bilo zelo drugače. Seveda nekateri rišejo bolje, drugi slabše. Vsak lahko riše in prepričan sem, da lahko tudi vsak sklada. K sreči je zdaj v novih pedagoško-glasbenih praksah končno tudi improvizacija dobila večji poudarek.

Zakaj inštrumentalisti ne bi hoteli pisati svoje glasbe? Mislim, da je na eni strani to verjetno strahospoštovanje, da to ni zanje, saj tako ali tako preigravajo skladbe največjih mojstrov. Druga stvar pa je notranja želja, kajti treba je čutiti, tako kot jaz, potrebo po pisanju glasbe. Eni čutijo potrebo po igranju glasbe, jaz pa nimam te potrebe.

Od začetka ste skladali glasbo, tako klasično kot elektronsko in drugih žanrov na računalnik. To je še vedno le praktično orodje, ki vam je v veliko pomoč. Ideja je seveda še vedno vaša.

O skladanju na računalnik moram povedati, da je bila ključna oseba moj takratni sošolec na gimnaziji Jure Matoz, ki me po naključju ravno zdaj fotografira. (Smeh.) Spoznal me je s preprostim, a odličnim računalniškim programom FruityLoops, ki mi je odprl nov svet v načinu skladanja. Skupaj sva bila superunderground elektronski duet Drummer & Eye, za katerega nihče nikoli ni slišal.