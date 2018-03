Beyonce in Jay-Z skupaj na odru

Precej zanimanja je med ljubitelji glasbe vzbudila vest, da se bosta ameriška glasbena zvezdnika Beyonce in njen mož, raper Jay-Z, poleti še drugič odpravila na skupno turnejo. Pevka je včeraj najavila skupno turnejo On the Run II, in sicer po tem, ko so se že prejšnji teden pojavila številna ugibanja in govorice. Beyonce jo je najavila s serijo fotografij na svojem računu na instagramu, ki ima 112 milijonov sledilcev. Objavila je tudi polminutni video s posnetki obeh zvezdnikov v počasnem gibanju ob reggae skladbi I'm Still in Love With You.

Turnejo bosta začela 6. junija v Cardiffu v Walesu in jo končala 2. oktobra v Vancouvru v Britanski Kolumbiji. Nastopila bosta v 36 mestih, od tega bo 15 evropskih, 21 pa severnoameriških koncertov. Zakonca imata skupaj tri otroke in sta bila na skupni turneji leta 2014. Takrat sta predstavljala albuma Beyonce in Magna Carta Holy Grail. Jay-Z se je sicer dve leti pozneje pojavil tudi na sklepnem koncertu ženine turneje, na kateri je promovirala album Lemonade. Skupaj sta posnela tudi številne pesmi.

Zadnja albuma glasbenikov – 4:44 in Lemonade – govorita o njunem razmerju, obojestranski predanosti in družini. To bo nadaljevanje skupen turneje, ko sta leta 2014 zaslužila sto milijonov ameriških dolarjev. Beyonce se bo na oder vrnila aprila kot glavna zvezda največjega ameriškega glasbenega festivala Coachella. To bo njen prvi nastop po tem, ko je rodila dvojčka. Jay-Z bo na turneji predstavljal album 4:44, ki je njegov introspektivni izdelek in na katerem se opravičuje svoji ženi za nezvestobo. Njegov album je tudi odgovor na njen album Lemonade, v katerem ga sprašuje, če ji je zvest.