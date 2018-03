Bijelo dugme - vsi marš na ples

Bijelo dugme, najbolj legendarna in najbolj popularna jugoslovanska rock skupina, je bila drzna, inovativna, eksperimentalna, provokativna in uporniška. Sedaj je zagotovo najbolj plesna skupina na območju teh naših novih držav.

Zasedba, ki nikoli več ne bo zvenela rockovsko

Sinočnji koncert v razprodani dvorani Stožice bil gotovo za mnoge med dvanajst tisočglavo množico redka, če že ne edina priložnost, da vidijo in slišijo njim ljube pesmi v precej drugačni zvočni preobleki. Bijelo dugme, ki so začeli s pastirskim rockom, so naredili pod vodstvom večinskega avtorja in edinega stalnega člana, kitarista in pevca Gorana Bregovića, poln krog in se vmes znebili rockovske navlake, tako da je ostal le etno, da ne rečem pastirski, moment. V bistvo je bila to zelo dobra cover zasedba, ki preigrava pesmi skupine Bijelo dugme, saj sta poleg Željka Bebeka, edinega izvirnega člana, pela še Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa.

Koncert, ki je trajal v uradnem delu natanko dve uri, so začeli s pesmijo Noćas je k'o lubenica pun mesec iznad Bosne, ki jo je odpel Islamović. Ta je v bistvu odpel uro in pol koncerta, tako da je bil Tifa nekako bolj gost na koncertu, kjer je na sledi rocka spominjala na trenutke le kitara Gorana Bregovića in pa posneti bobni pri nekaterih bolj udarnih pesmih. To, da se poleg 30-članskega orkestra na odru ni našlo prostora za živega bobnarja je bilo že kar nekoliko smešno. Kot da bi bili potem preveč rockovski. Spremljevalni orkester je bil sicer natančno razdeljen na trubače s svojim tolkalistom, godalce, moški septet in dve ljudski pevki ter proti koncu koncerta še na tamburaško sekcijo.

Islamović, ki že dolgo časa ni več divji, kot je to bil v Divljih jagodah, temveč je vse bolj podoben Zdravku Čoliću, je solidno peljal koncert in dobro vodil občinstvo. Bregovič pa je z različnimi kretnjami občasno dirigiral orkestru. Tifa je na oder prišel za zadnjo četrtino koncerta in odpel vodilna vokala v dveh najlepših baladah Sanjao sam noćas da te nemam in Sve će to mila moja prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. Bila je opazna nekomunikacija med pevcema, medtem ko je Bregovič med njima opravljal vlogo tamponske cone. Nato je Tifa zapel še brez Islamovića, da bi se z eno največjih uspešnic Lipe cvatu, koncert končal točno dve uri po začetku.

V dodatku sta oba odpela Hajdemo u planine ter Đurđevdan, in zraven še cela dvorana. Podobno je bilo tudi na bolj akustičnem drugem dodatku, ko je zasedba s skladbama Ima neka tajna veza in Ružica si bila, sada više nisi veličastno končala ta visokoprodukcijski šov. Dejstvo je, da skupina Bijelo dugme ne obstaja več in da je pač edini možni približek temu, zasedba, ki jo bo tako ali drugače skupaj sestavil Bregović. Zagotovo pa je, da nikoli več ne bo zvenela rockovsko.

Nostalgija in razprtije

Kljub temu je svetovna turneja legendarne zasedbe izredno uspešna. Začeli so jo lani novembra s trikrat razprodano beograjsko areno Kombank, nadaljevali v Londonu, Stuttgartu, Kölnu, Dunaju, Münchnu, Istanbulu, Sofiji, Skopju, Zagrebu ter drugod po Evropi. Bregović je povedal, da ta turneja ni uspešna zato, ker bi na njej prodajali nostalgijo, »saj je večina občinstva mladega. Tako kot sem si sam zaželel igrati pesmi skupine Bijelo dugme, jih tudi občinstvo hoče slišati. Verjetno imamo isti razlog. Poleg tega to ni 'pokojna' glasba, ki bi zdaj bila 'povampirjena'. To je glasba za izvajanje, poslušanje. Večina izvajalcev iz naših krajev ima v repertoarju pesmi skupine Bijelo dugme, zato predvidevam, da jih vsi radi izvajajo in poslušajo.«

Dodal je, da mu je všeč, če se pesmi skupine izvajajo s poudarjenimi trobentami in kitarami v ozadju. »Če pogledate samo tri zadnje najuspešnejše pesmi, so to Lipe cvatu s plošče, na kateri je pel Tifa, Hajdemo u planine in Đurđevdan. Lipe cvatu so posnete z orkestrom narodnih inštrumentov iz Skopja, Hajdemo u planine z računalnikom in pevci, Đurđevdan pa s trubači Bakija Bakića. To ni nič novega. Večina pesmi, ki sem jih napisal in so še vedno aktualne, je povezanih s tradicijo, a verjetno mi je sčasoma postala bližja energija trobent, ki so močnejša artilerija od električnih kitar in z lahkoto si predstavljam, da če skupina Bijelo dugme ne bi nehala delovati, bi nastopala tako, kot to počnemo danes. Ker se je skupina vedno premikala naprej, dvomim, da bi ostalo isto,« je povedal Bregović. Včeraj v Stožicah zaradi nesoglasij v skupini ni bilo pevca Željka Bebka, ki je dal skupini prepoznaven, grob in po potrebi nežen vokal in je bil poleg Bregovića najprepoznavnejši član skupine. Mimogrede: skupina večkrat nastopa v različnih kombinacijah prav zaradi razprtij.



Ena skupina, ena država



Ta sarajevska zasedba je delovala med letoma 1974 in 1989. S simbolnim razpadom skupine Bijelo dugme je krvavo razpadla tudi naša takratna skupna država. Skupina je močno zaznamovala jugoslovansko rock sceno v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja in nas uvrstila na svetovni glasbeni zemljevid. Njihovo glasbo so posmehljivo poimenovali pastirski rock, saj je bila preplet mestnega in vaškega. Po tej plati so bili kakšnih trideset let pred svetovnimi trendi, ki so šele dolgo za njimi začeli intenzivno prepletati ljudske in popularnoglasbene prvine, kar je pozneje postalo znano kot world music – glasbe sveta. Člani zasedbe Bijelo dugme so bili pri nas prve rock zvezde, kot so jih bili vajeni na zahodni glasbeni sceni. Bili so zgodba, polna denarja, žensk, alkohola, drog, prepirov, pretepov, zgražanja pa tudi izjemnih pesmi.



Željko Bebek, ki je bil pevec takrat ene bolj znanih sarajevskih zasedb Kodeksi, je priporočil članom, da v zasedbo vzamejo Bregovića. Poleti leta 1969 so se Kodeksi odpravili igrat v dubrovniški Splendid bar za turiste. Italijan Renato Pacifico je povabil skupino, naj igra v njegovem klubu v Neaplju. Takrat je Bregović postal solokitarist, kot baskitarista pa so povabili v zasedbo Zorana Redžića. Ta je pripeljal s sabo bobnarja Milića Vukašinovića. Tak kvartet je imel solidno kariero, stalno občinstvo in je z igranjem priredb v dveh tamkajšnjih klubih imel redne dohodke. Vendar je Vukašinović okužil kolege z glasbo skupin Led Zeppelin in Black Sabbath, zato so zaradi drugačne glasbe izgubili stalne angažmaje v teh neapeljskih klubih. Bili so brez dela in napetosti so se tako stopnjevale, da so se sprli in se je Bebek vrnil v Sarajevo. Trojica je nastopala kot Mića, Goran in Zoran, vendar jim ni šlo dobro. Zato sta po »mladce« v Neapelj prišla Bregovićeva mama in Zoranov brat Fadil.



Bregović se je nato vpisal na Filozofsko fakulteto v Sarajevu, jeseni 1971 pa ga je kitarist Ismet Arnautalić povabil, da ustanovijo skupino Jutro z Zoranom Redžićem, bobnarjem Gordanom Matrakom in pevcem Zlatkom Hodnikom. V tej skupini je Bregović začel pisati pesmi. Čeprav se nista slišala in videla eno leto, je Bregović na začetku leta 1972 povabil Bebka v studio. Posneli so pesem Patim evo deset dana, ki je izšla na B-strani singla skupine Jutro, na A-strani pa pesem Ostajem tebi, ki je šla v pozabo. Patim evo deset dana je Bregović pozneje dal na prvenec skupine Bijelo dugme. Po tem snemanju je Bebek odšel v Jugoslovansko ljudsko armado v Pirot, člani pa so ga čakali.



Ko je občasno lahko odšel domov iz vojske, so posneli še štiri pesmi: Kad bi bio bijelo dugme, U subotu mala, Na vrh brda vrba mrda in Hop cup. Prvi dve sta na začetku leta 1973 izšli na singlu za Radio Kruševac. Nekaj mesecev prej je zasedbo zapustil Ismet Arnautalić, ker mu ni bila všeč glasbena usmeritev, s sabo pa je odnesel tudi pravico do uporabe imena skupine.



Kaj pa bel gumb?



Vse leto 1973 so se pregovarjali o uporabi imena, medtem pa sta se zasedbi pridružila bobnar Goran Ivandić - Ipe iz skupine Rok in klaviaturist Vlado Pravdić iz zasedbe Indexi. Za novo ime so se odločili preprosto. V Ljubljani je že obstajala skupina Jutro, občinstvo pa je poznalo zasedbo po njihovem prvem singlu Kad bi bio bijelo dugme. Tako so na predlog menedžerja 1. januarja 1974 uradno spremenili ime in postali Bijelo dugme. Vse, kar je sledilo, je temeljito spremenilo zvočnost na Balkanu. Odmevni albumi in številne uspešnice so zaznamovali številne generacije.



Večino uspešnic je napisal Bregović, nekaj pa praviloma pesniki, in sicer Ima neka tajna veza, Glavni junak jedne knjige, Šta bi dao da si na mom mjestu, Pristao sam biću sve što hoće je napisal Duško Trifunović, pesmi Da sam pekar in Selma je napisal Vlado Dijak ter Loše vino Arsen Dedić. Zasedba je nanizala še številne druge uspešnice, med njimi so Sanjao sam nočas da te nemam, Ne spavaj mala moja, Top, Ružica si bila, Ðurđevdan, Lipe cvatu, Doživjeti stotu, Hajdemo u planine, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, Napile se ulice, Svi marš na ples.