Boštjan Narat - Glas in kitara na Gradu

V četrtek, 22. marca, bo ob 20. uri v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu nastopil s kitaro in glasom kantavtor, filozof in publicist Boštjan Narat. Kot gosta bosta na koncertu iz cikla Kitara – moj glas z njim nastopila Blaž Celarec in Cene Resnik. Narat je do zdaj izdal dva solo albuma – Strah je odveč in Konec sveta vedno pride nenapovedano.



V zadnjih letih se je posvečal delu v matični skupini Katalena, sodelovanju z Neco Falk in vodenju oddaje Panoptikum na RTV Slovenija, hkrati pa so ves ta čas nastajale nove skladbe. Koncert na Ljubljanskem gradu bo namenjen predstavitvi novega materiala in pogledu v preteklost, predvsem pa se bo Narat predstavil v novi zvočni podobi z gostoma, saj bo del koncerta oder delil s kolegoma Blažem Celarcem, bobnarjem, s katerim je sodeloval že na svoji drugi plošči, ter jazzovskim saksofonistom Cenetom Resnikom, ki se v njegovi kantavtorski zgodbi pojavlja prvič.

O svojem kantavtorskem delovanju nam je ob izidu svojega drugega samostojnega albuma povedal, da »zagotovo loči kantavtorsko početje od siceršnjega glasbenega udejstvovanja izrazit poudarek na besedilih. Kantavtorska glasba stoji in pade na tekstih, tudi če jo olupiš vse glasbene spremljave, mora biti prepričljiva. Tu ni trikov in specialnih efektov«. Pojasnil je tudi vlogo umetnika v zaostrenih gospodarsko-političnih razmerah po svetu in doma, ki se lahko (od)loči za vlogo zabavljača ali kritika. Poudaril je, da se »vsak ustvarjalec postavi v tisto vlogo, za katero se pač odloči. Zabavljačev je mnogo, čeprav malo dobrih, kritika pa ima veliko obrazov. Vprašanje je le, v kolikšni meri smo ji pripravljeni prisluhniti«.